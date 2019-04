Tanzania intentioneaza sa introduca pana in luna iulie masura de interdictie a productiei, importarii, vanzarii si utilizarii pungilor de plastic de unica folosinta in vederea combaterii poluarii provocate de deseurile non-biodegradabile, relateaza luni Reuters. Statul est-african este cea mai recenta tara care isi ia un angajament oficial pentru eliminarea treptata a obiectelor de plastic de unica folosinta non-biodegradabile, calificate de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) drept una dintre cele mai mari provocari de mediu la nivel mondial. Dintre cele 9 miliarde de tone de plastic produse in…