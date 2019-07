Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Madagascarului continua sa surprinda la Cupa Africii pe Natiuni editia 2019, reusind sa se califice in sferturile de finala, dupa ce a invins reprezentativa RD Congo, cu 4-2 la loviturile de departajare, duminica la Alexandria (Egipt).

- Presedintele Federatiei Egiptene de Fotbal (EFA), Hani Abou Rida, a dat afara staff-ul tehnic si administrativ, apoi a demisionat, dupa ce nationala Egiptului a parasit in optimi Cupa Africii pe Natiuni, competitie pe care o organizeaza, informeaza AFP preluat de news.roAceasta decizie raspune…

- Fotbalistul egiptean Mohamed Salah este in continuare "in vana", chiar daca vine dupa un sezon extreme de extenuant in Anglia. Dupa ce a caștigat Liga Campionilor cu FC Liverpool, acesta isi doreste sa triumfe si cu reprezentativa Egiptului in Cupa Africii pe Natiuni.

- Selectionatele de fotbal ale Senegalului si Algeriei au obtinut victorii in primele lor meciuri de la Cupa Africii pe Natiuni 2019, duminica, la Cairo, in Grupa C a competitiei gazduite de Egipt. Foto: (c) Amr Abdallah Dalsh/REUTERS Senegalul, fara vedeta Sadio Mane (suspendat), a aratat stofa unei…

- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie.

- ​Confederatia Africana de Fotbal (CAF) a decis ca mansa retur a finalei Ligii Campionilor Africii, dintre Esperance Tunis (Tunisia) si Wydad Casablanca (Maroc), sa se rejoace, informeaza Mediafax.Decizia vine ca urmare a evenimentelor petrecute la meciul de pe 1 iunie, când echipa din Tunisia…

- Sase cazuri de fraudare a varstei au fost descoperite deja la Cupa Africii pe Natiuni pentru jucatori sub 17 ani, care a inceput duminica in Tanzania, informeaza News.ro.Citește și: Sascha Bajin este noul antrenor al Kristinei Mladenovic Confederatia Africana de Fotbal (CAN) exclus…

