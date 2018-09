Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul naufragiului unui feribot pe Lacul Victoria din Tanzania a ajuns sambata la 209 morti, in timp ce operatiunile de cautare continua, a anuntat Ministerul Transporturilor, potrivit dpa citat de Agerpres.roBilantul deceselor a crescut dupa ce echipele de interventie au recuperat noi cadavre in…

- Supraviețuire miraculoasa in cazul unui inginer aflat la bordul unui feribot scufundat in Tanzania. Barbatul a fost gasit in viața, la doua zile de la accidentul nautic in care cel puțin 170 de persoane au murit, relateaza BBC . Alphonce Charahani, de profesie inginer, a supravietuit datorita aerului…

- Un barbat a fost gasit in viata la bordul feribotului scufundat in Lacul Victoria din Tanzania la doua zile dupa accidentul soldat cu moartea a cel putin 170 de persoane, relateaza BBC News online preluat de mediafax. Un inginer, Alphonce C., a supravietuit datorita aerului ramas intr-un compartiment…

- Un feribot s-a scufundat in Lacul Victoria din Tanzania, au informat autoritatile locale si guvernul care au confirmat ca, pana in prezent, sunt 42 de morti din peste aproximativ 200 persoane care se aflau pe ambarcatiune in momentul producerii

- Comisarul regional din Ukerewe, colonelul Lucas Magembe, a declarat pentru Reuters ca misiunea de salvare a supravietuitorilor de pe urma dezastrului a fost oprita pana vineri, 42 de persoane fiind confirmate a fi decedate. Estimarile initiale au aratat ca feribotul MV Nyerere transporta mai mult de…

- Cel putin 42 de oameni s au inecat joi, dupa ce un feribot s a scufundat in Tanzania, in lacul Victoria, informeaza Reuters. Potrivit unui oficial local, bilantul victimelor ar putea depasi 200.Operatiunea de salvare s a intrerupt pana vineri dimineata, a declarat comisarul districtului Ukerewe, colonelul…

- Cel putin 44 de oameni s-au inecat joi, dupa ce un feribot s-a scufundat in Tanzania, in lacul Victoria, informeaza Reuters. Potrivit unui oficial local, bilantul victimelor ar putea depasi 200, scrie Agerpres. Operatiunea de salvare s-a intrerupt pana vineri dimineata, a declarat comisarul…

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…