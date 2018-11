Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de pe b-dul Republicii, nr. 60, 62, 64, 66, str. Lupului, str. Marasesti. 17-28 din Baia Mare raman fara apa miercuri, 3 octombrie, in intervalul orar 09.00-16.00 ca urmare a cuplarii la reteaua noua (blocuri). “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor…

- Aceasta hotarate stupefianta a fost luata de oficialitatile unui orasel din Noua Zeelanda, conform CNN. Locuitorii care au pisici in momentul de fata vor fi nevoiti sa le castreze de urgenta si sa-si inregistreze animalul intr-un sistem. Dupa moartea animalului nu vor mai avea voie sa isi ia o alta…

- De cateva zile, raufacatorii terorizeaza locuitorii din mai multe cartiere din Ramnicu Valcea. In urma cu cateva zile au scris cu vopsea pe peretii catedralei, iar acum au facut semnul crucii pe un loc de joaca. Ultimul incident a avut loc noaptea trecuta. “Persoane inca neidentificate au vandalizat…

- Locuitorii unei strazi din cartierul sucevean Ițcani, terorizați zi și noapte de mașinile care trec cu viteza pe strada lor, in special de cele cu tonaj mare, care nu respecta limitarile legale, au demarat de cateva zile un protest inedit.In fiecare seara, cand vin de la munca, iși parcheaza ...

- La finalul saptamanii trecute mai mulți saci cu pești morți au fost adunați de pe lacul Vadul lui Moș situat intre localitațile Vidra și Berceni din județul Ilfov. Autoritațile sanitare și de mediu au luat probe din apa și sol. Primele probe arata ca apa din fantanile oamenilor are E. coli. Locuitorii…

- Situatie tragicomica pe drumul judetean 208, care face legatura intre Suceava si Dolhasca si continua apoi in judetul Iasi. Gropile aparute in asfalt i-au adus la exasperare pe oamenii care trec zilnic cu masinile prin zona si periodic trebuie sa dea o fuga si la mecanic pentru a remedia problemele…

- Au stat la coada pentru un control medical gratuit. Locuitorii din satul Larguta, raionul Cantemir, au luat cu asalt echipa de medici din cadrul campaniei Un doctor pentru tine, care a ajuns ieri in localitatea lor.Acum un an si jumatate, Artiom Baba a suferit un accident vascular.

- Locuitorii din comuna... The post Locuitorii unei comune din vestul țarii au adus acasa steagurile țarilor in care muncesc. Comuna a pierdut, in timp, aproape o treime din locuitori appeared first on Renasterea banateana .