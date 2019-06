Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump analizeaza posibilitatea de a impune sanctiuni Turciei, aliat in cadrul NATO, din cauza planului de achizitionare a sistemelor antiaeriene ruse S-400, afirma surse citate de agentia Bloomberg, citate de MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Klaus Iohannis propune modificarea…

- Țânțarii s-au înmulțit ca ciupercile dupa ploaie. În Iași, medicii de la Boli Infecțioase sunt în alerta și au luat deja primele masuri pentru a asigura asistența de urgența, în caz de nevoie.

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, o vizita in municipiul Alba Iulia, context in care isi va lansa cea de-a treia carte si va avea o intalnire cu autoritatile locale. Potrivit agendei sefului statului, la ora 16,00 va avea loc evenimentul de lansare a volumului "EU.RO - Un dialog deschis…

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit ca nu va prelungi programul de vot, dupa ora 21.00 in sectiile de votare din strainatate, a confirmat pentru Ziare.com Marian Muhulet, purtatorul de cuvant al BEC. Presedintele Biroului Electoral pentru Sectiile de Vot din Strainatate (BESVS) Florentina…

- Vaccinurile reprezinta cea mai eficienta metoda de prevenire a 30 de boli infectioase si datorita lor, intre 2 si 3 milioane de vieti sunt salvate anual, la nivel global. Vaccinurile ofera protectie nou-nascutilor, sugarilor, copiilor, dar si adultilor si sunt esentiale nu doar pentru sanatatea…

- Victimele rujeolei sunt un angajat al aeroportului Narita, care s-a imbolnavit in 20 aprilie si o adolescenta care a fost izolata pentru a nu contamina si alte persoane. Japonia a fost declarata ca fiind eliberata de virusul rujeolei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii in 2015, dar…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei nationale a gastronomiei si a vinului romanesc, care va fi marcata in prima duminica a lunii octombrie. Totodata, se prevede posibilitatea organizarii de catre autoritatile publice centrale, locale…

- Tantarii incubati in apa contaminata cu Zika pot fi infectati cu acest virus, a dezvaluit o echipa de oameni de stiinta din China, citata de agentia Xinhua. In ciclul clasic de transmitere a Zika, tantarii dobandesc virusul in urma inteparii unui pacient infectat dupa ce particulele virale infectioase…