Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a petrecut Craciunul cu iubita lui, Irina, impreuna cu Ștefan, fiul lui și soția acestuia. Liviu Dragnea a dezvaluit ca problemele de sanatate ale nurorii sale i-au stricat sarbatorile de iarna. Liderul PSD a declarat ca s-a simțit bine, dar nora lui era racita,…

- De ceva vreme, se pare ca lucrurile nu mai stau atat de bine intre Steliano Filip și soția sa, Bianca Marina. Deși cei doi nu au confirmat zvonurile legate de desparțirea lor, lucrurile sunt din ce in ce mai clare, pe zi ce trece.

- Celebra Valentina Pelinel este din nou insarcinata și traiește o perioada extrem de frumoasa din viața ei, iar asta se vede și pe chipul blondinei, care radiaza. Recent, Valentina și Cristi Borcea s-au afișat la o nunta, iar ținuta aleasa de fostul model a fost una extrem de potrivita. Valentina a imbracat…

- Tania Budi iubeste si arata ca la 20 de ani Tania Budi are, de aproape un an de zile, o relatie amoroasa cu un barbat tanar, roman, care insa locuieste mai mult peste hotare, in Franta, astfel ca isi petrec timpul impreuna cel mai des in afara tarii. Este vorba de Marin Burcea, un tanar caporal in Legiunea…

- Caz de o violenta iesita din comun la Lugoj unde o femeie de 27 de ani a ajuns in stare critica la un spital din Timisoara dupa ce a fost batuta de concubin de nu mai putin de trei ori in decurs de cateva ore. Femeia a fost batuta prima oara in zona unui local de pe strada Garii din Lugoj. Mai multi…