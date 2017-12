Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dimineața, in județul Salaj. Un tanar de 18 ani, fara carnet, a urcat la volan, a ucis un om și a a bagat alți doi in spital.„Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Un accident foaerte grav a avut loc pe DN11, la Harman. Patru autoturisme au fost implicate in accident. Sunt cinci victime, din primele informații, dintre care doua sunt copii. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca trei persoane au decedat, dintre care un copil, iar…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe drumul spre comuna Mihail Kogalniceanu. O masina s a rasturnat dupa ce a intrat in coliziune cu un mistret.Potrivit SAJ Constanta, doua echipaje ale ambulantei si SMURD s au deplasat la fata locului. ...

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, in sudul Frantei, s a soldat cu trei morti si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria, relateaza BBC, preluat de Digi 24.Alte sapte persoane au fost ranite si sunt in stare grava. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, elevi cu varste cuprinse intre…

- Accident cumplit la intrarea in localitatea Bilicenii Vechi, raionul Singerei. Preotul din satul Copaceni și soția acestuia au decedat, iar un tanar a fost transportat de urgența la spital.

- Accident teribil în Buzau. Directoarea unei școli generale a dat cu mașina peste mai mulți parinți. Evenimentul s-a produs chiar la intrarea în curtea școlii. Printre victime nu se afla copii. George Crețu, purtatorul de cuvânt ISU Buzau, a declarat pentru B1 TV ca…

- Au vazut moartea cu ochii. Un barbat și fiul sau de noua ani au fost raniți marți seara in urma unui accident spectaculos și doar o minune a facut ca cei doi sa scape cu viața.Mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț adanc, s-a lovit de un stalp de electricitate, iar apoi a fost aruncata pe…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, 11 noiembrie, pe DN 22, intre localitatile Babadag si Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Un autoturism in care se aflau 2 femei s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DN 1B, pe raza localitatii Bucov. O femeie a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare. Momentan nu se stie daca femeia se angajase in traversarea strazii prin loc marcat. La fata locului…

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Craiova si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut in Anglia. Masina in care se afla Madalin s-a lovit frontal de un alt autoturism, iar din cauza leziunilor suferite a decedat.

- Ioan Terea a afirmat, miercuri seara, ca doi protestatari au sarit in mașina sa și chiar l-au acuzat ca ar fi consumat alcool. ”Nu aveam cum sa-i lovesc, ei au sarit pe mașina, se vad urme pe mașina din lateral. Mașina in fața nu are nicio urma, nimic” a precizat deputatul PSD, miercuri seara. …

- Un accident rutier soldat cu doi raniți s-a produs, marți seara, la intersecția strazilor Independenței și Colonel Buzoianu. Din primele date reiese ca un autoturism Audi inmatriculat in Braila s-a izbit violent de un stalp, dupa ce șoferul a incercat sa evite un autoturism care i-a aparut in fața.…

- Un barbat de 25 de ani este cercetat pentru furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducere sub influenta alcoolului dupa ce a fost depistat in trafic de politisti in timp ce conducea un autovehicul furat.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, aseara, pe centura orasului Lugoj. Masina condusa de un tanar din Targu Jiu a intrat in sensul giratoriu din itersectie DN 6 cu centura Lugojului, dupa care s-a rasturnat.

- Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a fost încatușat sâmbata dupa amiaza dupa ce a provocat un accident la ieșirea din Florești spre Cluj-Napoca. "În jurul orei 17.00, un barbat în vârsta de 22 de ani din Gilau, în timp ce conducea autoturismul…

- Accident in aceasta dimineata pe o strada din Gistesti. Un sofer de 24 ani a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea, intr-o curba la stanga, si s-a rasturnat in sant. Conducatorul auto era in masina cu alti doi tineri, de 18 si 19 ani, care au avut nevoie de ingrijiri medicale. Dupa…

- Accident cumplit de circulație, aseara, pe un drum național din județul Caraș-Severin: o femeie a murit pe loc, iar o alta a ajuns la spital in stare grava, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un tir.

- Accident bizar, duminica dimineața, in centrul Timișoarei. Un autoturism BMW a intrat frontal, in plin, in cladirea Operei Romane. Poate parea incredibil, dar la volan se afla chiar directorul instituției, Corneliu Murgu. Potrivit martorilor, Murgu facea manevre in parcarea Hotelului Timișoara cand…

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, autotren rasturnat pe D.N. 6, la cca. 1 km de Vama P. F 1. catre Orsova. Pompierii actioneaza pentru descarcerarea soferului autotrenului. Circulatia este blocata. Incendiul a fost stins de un participat la trafic. Victima incarcerata.…

- Un copil si doi adulti au decedat in urma unui tragic accident care a avut loc, sambata dupa amiaza, pe DE 70, in Timis. Masina in care se aflau cei trei s-a lovit frontal cu un TIR, dupa ce a

- Impactul a fost extrem de violent, cei doi, ambii in varsta de 52 de ani au fost pur si simplu striviti. Soferul a intrat in stare de soc, dar a marturisit ca pur și simplu s-a trezit cu cele doua persoane in fața mașinii și nu le-a mai putut evita. Cele doua persoane incercau sa ajunga intr-o…

- Bulgarul abia isi cumparase autoturismul cu care se intorcea din Germania acasa. Grabit, barbatul a intrat in depasirea unei coloane, fara sa tina cont ca este pe pod si pe linie continua. Nu a mai avut timp sa revina pe sensul lui de mers si a intrat in masina care venea din sens opus, in care se…

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 3, pe DN 1B, in localitatea prahoveana Loloiasca. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat pe carosabil. Doua persoane au fost transportate…

- Femeia fusese data disparuta in noaptea de vineri spre sambata si a fost gasita in stare de inconstienta marti dupa-amiaza, blocata in autoturismul avariat, in Departamentul Var, din sudul Frantei. Masina se afla langa un drum din localitatea Carnoules, aflata la 36 km de orasul Toulon. Jandarmeria…

- Potrivit unui comunicat al ISU Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica seara, la un accident rutier petrecut in comuna Baldovinesti, la fata locului deplasandu-se o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, un echipaj SMURD si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la Navodari, in zona podului de la intrare in oras.Potrivit unor martori, soferul unui autoturism a ratat intrarea intr un sens giratoriu si a intrat in curtea unei spalatorii din zona. Politistii au deschis o ancheta. Sursa foto: Facebook Infotrafic…

- Momente de coșmar pe strazile din Italia! Doi copii, de 14 și 17 ani, de naționalitate româna, au murit pe loc într-un groaznic accident care s-a produs ieri seara, pe o strada din localitatea italiana Palosco, provincia Bergamo. Alți trei tineri, care se aflau în aceeași mașina sunt…

- Un taximetrist in varsta de 31 de ani a vazut moartea cu ochii, dupa ce un șofer neatent, care circula cu viteza la volanul unei masini a unei firme de paza și intervenție din localitate l-a lovit in plin. In urma impactului deosebit de puternic, taxiul s-a rasturnat cu capota in jos. Trecatorii au…

- Un accident grav a avut loc, duminica seara, in Capitala, la intersectia bulevardelor Vasile Milea si Timisoara, informeaza Antena 3. Doua masini s-au ciocnit, in urma impactului una dintre ele rasturnandu-se.

- O tanara de 18 ani, eleva in clasa a XI-a, si tatal acesteia si-au pierdut viata in accidentul produs sambata dupa-amiaza pe DN 1, la Persani, in judetul Brasov, unde un TIR incarcat cu parchet s-a rasturnat peste un autoturism.

- Un grav accident de circulație s-a produs, sambata seara, pe DN6, in județul Teleorman. O mașina in care se aflau trei tineri, cu varste cuprinse intre 25 și 30 de ani, s-a rasturnat. La fața locului a ajuns și un elicoper SMURD. Vom reveni cu alte amanunte!

- In imagini se vede cum taxiul a fost izbit in plin de autoturismul societatii de paza, care a intrat cu viteza intr-o intersectie, fara acorde prioritate. In urma impactului violent, taxiul a fost aruncat cativa metri, pana in apropierea trotuarului, unde a ramas suspendat pe cupola. Cei doi…

- Doi tineri și-au pierdut viața intr-un grav accident de circulație petrecut intre Tomnatic si Gottlob. Mașina in care se se aflau s-a rasturnat. Pentru scoaterea unuia dintre ei a fost nevoie de intervenția celor de la descarcerare

- Soferul a pierdut controlul masinii, a iesit de pe sosea, a urcat pe trotuar, unde a rupt sase stalpi de protectie si o bucata din gardul viu, potrivit Romania TV. In incercarea lui de a restabili masina, soferul a intrat intr-un chiosc al carui proprietar a tras o sperietura sora cu moartea.…

- "Am facut un mic accident ieri. Ceva usor. Am luat o curba mai la dreapta, era o strada foarte stramta, era si o masina parcata acolo. Am zgariat un pic masina mea si un pic masina cealalta! A fost o zgarietura, se repara, tabla e tabla”, a povestit Bianca Dragusanu, in emisiunea ei de la Kanal D.…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 21:30, pe DC2, la intrare in localitatea Salișca. Conform primelor informații, șoferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, in timp ce se deplasa pe DC2, dinspre Salișca inspre Dej, din motive inca necunoscute, a colizionat…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea si a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de un cap tractor care circula regulamentar.

- Cel mai probabil din cauza vitezei foarte mari, soferul a pierdut controlul volanului, iar masina a inceput sa derapeze. A intrat prima data in piciorul de metal al unei pasarele. Impactul cu pasarela a fost atat de puternic, incat autoturismul a fost aruncat in stalpii de iluminat de pe marginea drumului.…

- Un accident de circulatie s-a produs, sambata, in municipiul Suceava, dupa ce o soferul unei masini a pierdut controlul volanului, a lovit doi stalpi din beton si un autoturism parcat pe care l-a rasturnat. O persoana a fost ranita, iar politistii incearca sa afle cauzele producerii evenimentului. Mai…

- Un accident de circulatie s-a produs, sambata, in municipiul Suceava, dupa ce o soferul unei masini a pierdut controlul volanului, a lovit doi stalpi din beton si un autoturism parcat pe care l-a rasturnat. O persoana a fost ranita, iar politistii incearca sa afle cauzele producerii evenimentului.

- Tanara de 19 ani care s-a urcat la volan duminica seara și a condus din Florești pana pe Calea Turzii, unde a facut un accident, ar fi consumat ”legale”, scrie stiridecluj.ro. Aceasta a lovit mai multe autoturisme din Florești și pana pe Calea Turzii. Mașina era serios avariata, dar acest lucru nu a…

- Judecatoria Galati va incepe judecata in cazul unui agent de Politie, pus sub acuzare pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial sau nepatrimonial si favorizarea faptuitorului.

- Patru persoane și-au pierdut viața, iar o a cincea a intrat în stop cardiorespirator, în urma unui grav accident de circulație: mașina în care se aflau a intrat în plin într-un cap de pod din județul Dolj. O mașina în care se aflau mai multe persoane…

- Un barbat de 21 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a efectuat o depasire a unei masini, fara sa observe ca si aceasta era angajata, la randul ei, in depasirea unui alt autoturism. O persoana a fost ranita in accident.

- Sergio Aguero, atacantul de 29 de ani al celor de la Manchester City, a suferit un accident de circulație in timp ce se afla in Olanda, dupa ce a participat la un concert. Argentinianul se afla intr-un taxi, in drum spre aeroportul din Amsterdam, dupa ce a participal la un concert al artistului columbian…