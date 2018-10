Tango. Radio and Juliet, pe scena Operei Nationale Bucuresti! Spectacol coupe de dans contemporan

Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 28 octombrie 2018, incepand cu ora 18:30, "Tango. Radio and Juliet", spectacol coupe de dans contemporan de Edward Clug.



"Tango. Radio and Juliet" este un spectacol ce uneste doua coregrafii create de Edward Clug - artist de origine romana recunoscut pe plan international - in care se regasesc elemente de teatru si dans contemporan si fragmente muzicale extrem de diverse ca gen - de la Astor Piazzolla si pana la Goran Bregovic si Radiohead.



Ambele lucrari ale coregrafului reprezinta un poem coregrafic, fiecare in parte fiind structurate…