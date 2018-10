Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni și-au pierdut viața in urma unui accident teribil care a avut loc luni seara, in județul Buzau. Pe DN 2, o caruța a fost spulberata de o mașina, in afara localitații Racovițeni. In urma inpactului, doua persoane și-au pierdut viața, iar una este grav ranita. Din primele informații, toate…

- Treisprezece persoane, printre care zece femei, au murit intr-un accident cumplit pe o șosea din Rusia. Un microbuz și un autobuz s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de...

- Nadia Comaneci a dezvaluit intr-un interviu recent ca in urma cu mai bine de un deceniu, americanii au anunțat ca celebra sportiva a murit intr-un teribil accident. Reporterii l-au sunatpe soțul atletei, Bart, pentru a-i transmite condoleanțe, insa aceste sa afla acasa, in pat, langa soția lui. La inceput,…

- Un tanar de 20 de ani din Bistrita Nasaud si-a gasit sambata seara sfarsitul dupa ce a cazut cu motocicleta. Imprumutase mopedul de la fratele sau si pornise aproape de lasarea intunericului la o plimbare pe pasunea din apropierea satului.(CITEȘTE ȘI: SUPER-IMAGINI. “PRINȚESA RCA-URILOR” A FACUT MEGA-CHEF…

- Povestea Andreei, o tanErE de 25 de ani, care xi-a pierdut viata in urmE cu cateva zile intr-un accident auto in Vrancea, a impresionat o lume intreagE. TanEra se afla in maxinE cu Issys, cEteluxa ei, in momentul tragediei, insE la scurt timp aceasta a dispErut.

- Julia Baciu, o romanca de 22 de ani, a murit in Toronto, dupa un grav accident rutier produs din cauza unui tanar care circula cu viteza excesiva, scrie zdi.ro. Julia Baciu era pasagera intr-un Chevrolet Cruze și a murit pe loc.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Covasna, traficul rutier este blocat pe D11 Brasov Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma evenimentului 2 persoane au…

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era pasagera intr-o mașina condusa de o tanara de 26 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier teribil, ce s-a produs pe un drum comunal din localitatea Dumbrava. In autovehicul se afla și un bebeluș de doar zece luni.