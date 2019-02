Tandarei, localitatea din Romania unde gangsterii de etnie roma isi construiesc vile de lux cu bani obtinuti din traficul de copii in Marea Britanie, scrie The Sun

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anchetei The Sun, peste 300 de vile au fost ridicate in localitatea Tandarei cu bani proveniti de la sute de copii trimisi la cersit sau furat pe strazile din Marea Britanie, fiind vorba despre minori exploatati de bande de tigani. Jurnalistii britanici scriu ca fiecare copil poate castiga…

- Mai multe de 300 de vile au fost construite din banii obținuți de sute de copii care au fost trimiși sa cerșeasca și sa fure pe strazile din Marea Britanie, noteaza jurnaliștii tabloidului The Sun, intr-un articol amplu despre cazul Țandarei. 120 de persoane au fost condamnate deja in Regatul Unit in…

- Un accident grav a avut loc miercuri dimineața, pe DN1, in zona Tancabesti - Ciolpani, pe sensul catre București. Circulația pe prima banda este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca un șofer a fost grav ranit, in aceasta dimineața, dupa ce s-a rasturnat…

- 25 de organizații non-guvernamentale cer sancționarea Romaniei pentru cazul de la Țandarei, solicitand organismelor europene sa responsabilizeze țara noastra cu privire la obligațiile care ii revin in temeiul convențiilor internaționale impotriva crimei organizate și a traficului de persoane. Nicio…

- Un grup de 25 de ONG-uri care lupta impotriva corupției și crimei organizate, acționeaza impreuna pentru a aduce in atenția comunitații internaționale cazul Tandarei privind traficul de minori, unde persoanele care au dus 160 de copii la cersit in Marea Britanie au fost achitate, dupa 9 ani de proces.Procesul…

- Un sofer a postat pe retelele de socializare o inregistrare video in care a surprins momentul in care cei opt refugiati au coborat din camion, apoi au sarit un gard si au fugit. Tanarul de 28 de ani a povestit, potrivit The Sun, ca in timp ce conducea a observat mai multe maini iesind de sub prelata…