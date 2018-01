Stiri pe aceeasi tema

- Tancul petrolier care s-a ciocnit saptamana trecuta cu un cargobot in largul coastelor Chinei s-a scufundat. Anunțul a fost facut de șeful echipei de salvatori, care a menționat ca niciunul dintre marinarii disparuți nu a supraviețuit.

- Tancul petrolier care s-a ciocnit saptamana trecuta cu un cargobot in largul costelor Chinei inca mai arde. 13 nave, inclusiv una sud-coreeana și doua japoneze, incearca sa stinga flacarile și sa salveze marinarii dați disparuți. Bilanțul de pana acum este sumbru.

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Un zid imens de gheata care se intinde pe mai bine de doisprezece kilometri s-a format pe Lacul Chanka (Khanka), o intindere de apa situata la granita dintre China si Rusia, relateaza marti Xinhua. Avand o inaltime de circa douazeci de metri, zidul din provincia Heilongjiang situata in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Serviciile de interventie continua luni sa incerce sa stinga incendiul ce a cuprins un tanc petrolier care s-a ciocnit sambata noapte cu un cargobot in largul coastelor de est al Chinei, existand temeri ca nava, din care deja s-a scurs o cantitate importanta de petrol, ar putea exploda.

- Preturile la fructe si legume au crescut in orasele mari din centrul si nordul Chinei dupa ce conditiile meteorologice extreme au afectat grav recoltele si au fortat autoritatile sa inchida mai multe drumuri, potrivit Reuters. Mai multe parti din autostrazile care conecteaza provinciile…

- În total, 32 de persoane, dintre care 30 de iranieni, au fost date disparute duminica dupa o ciocnire în Marea Chinei de Est între un nava de marfuri si un petrolier care a luat foc în urma accidentului, a anuntat Ministerul

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un tanar de 22 de ani din Negrești-Oaș circula cu o mașina in prima zi din 2018 s-a rasturnat, in zona localitații Fundatura din comuna Iclod, scriu jurnaliștii de la Gherla Info. Potrivit oamenilor legii, la un moment dat, pe fondul oboselii, tanarul a scapat mașina de sub control, aceasta a patruns…

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a afirmat, vineri, ca ambitiile militare ale Beijingului au devenit tot mai evidente, adaugand ca bugetul de aparare al Taiwanului va creste in fiecare an, in pofida presiunilor exercitate de China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- DE CRACIUN Patronul din „umbra” a firmei de securitate Live Vision, Liviu Radescu, de 52 de ani, a fost implicat in aceasta dimineața intr-un accident in care unul din angajații sai a fost ranit serios. Acesta a ajuns la spital cu policontuzii in schimb angajatul sau, un fost polișist are politraumatisme…

- Un tanar de 29 de ani si-a pierdut viata, in urma unui grav accident rutier, produs in aceasta dimineata. Tragedia a avut loc in jurul orei 9 la intersectia strazilor Tighina si Sciusev din Capitala.

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Ajuns la 33 de ani, Andres Iniesta nu mai reprezinta o tinta pe piata transferurilor, cel putin daca ne luam dupa o parte a presei chineze. Mijlocasul iberic nu ar face fata in prima liga din China, un campionat unde se pune mai mult accentul pe fizic.

- Ambasada Chinei din Washington a transmis, marti, un mesaj in care a precizat ca cooperarea dintre SUA si China va aduce castiguri de ambele parti, in contextul in care Administratia Donald Trump a catalogat China drept ”competitor”, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Un tren a intrat joi in coliziune cu un autobuz scolar in apropiere de orasul Perpignan din sudul-vestul Frantei, provocand moartea a patru copii si ranirea grava a altor sapte, au anuntat surse apropiate anchetei, relateaza Reuters si...

- Unul dintre cei mai mari retaileri online din China, JD.com, planuieste sa isi creasca cota de piata in mediul rural prin construirea a 185 de aeroporturi pentru drone in sud-vestul Chinei, potrivit Business Insider. Aeroporturile pentru drone par a fi un alt efort derulat de companiile…

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- China a devenit mai prezenta si mai influenta in Europa, in ultimii ani. Iar acum nu mai este vorba numai despre un excedent comercial masiv, ci si despre investitii, imprumuturi si putere financiara care servesc diplomatiei publice a Chinei, arata un audit al relatiilor China-UE, publicat de European…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Apple cere in instanța interzicerea procesoarelor Qualcomm, care sunt prezente pe majoritatea smartphone-urilor Android, inclusiv de pe modele realizate de catre Samsung, LG Electronics, HTC sau Google. Gigantul american susține ca acestea ii incalca brevetele sale de invenție și a deschis un litigiu…

- Procurorii americani au acuzat trei cetateni de nationalitate chineza, afiliati unei companii de securitate cibernetica din China, ca au atacat cibernetic companiile Siemens AF, Trimble Inc si Analytics Moody's pentru a fura informatii interne si "secrete de afaceri". Potrivit unui rechizitoriu…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit sambata sudul Chinei, in apropiere de granita cu India, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters și Agerpres. Seismul, raportat initial cu magnitudinea 6,7, s-a produs la primele ore ale diminetii, la o adancime de aproximativ…

- Militarii chinezi si rusi vor organiza, luna viitoare, exercitii antiracheta la Beijing, a declarat vineri Ministerul Apararii al Chinei, pe fondul ingrijorarii ambelor tari cu privire la desfasurarea unui sistem antiracheta american in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Un teribil carambol produs pe o autostrada din estul Chinei s-a soldat miercuri cu moartea a 18 persoane, au indicat autoritațile, in timp ce imaginile de la locul dramei aratau mașini calcinate sau transformate in epave, relateaza AFP.

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit în anul 2017 recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, transmit, sâmbata, EFE și Reuters citate de Agerpres. Astfel, în 2017 s-au înregistrat,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost in centrul atenției la Beijing, China. Dupa ce a aterizat impreuna cu soțul sau ieri dimineața, in capitala Chinei, astazi Melania Trump a avut un pragram de vizita complex. Imbracata elegant, dar fara pantofi cu toc in picioare, Prima Doamna a avut…

- Un nor de poluare radioactiva a fost identificat in ultimele saptamani deasupra Europei și ar putea indica faptul ca a avut loc un accident la o instalație nucleara din Rusia sau Kazahstan in ultima saptamana din luna septembrie, a transmis joi institutul francez de siguranța nucleara IRSN, potrivit…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Un accident rutier a curmat, duminica seara, viața unui barbat de 41, pasager intr-un autoturism al carui șofer a apasat prea tare pedala de accelerație. Evenimentul rutier care s-a produs in orașul Pogoanele s-a soldat și cu trei raniți. Pe fondul vitezei, intr-o curba deosebit de periculoasa, aflata…

- Intre 27 octombrie si 4 noiembrie 2017, s-a desfasurat la Weihai, pe Coasta de Est a Chinei, Olimpiada Internationala de Astronomie. Echipa Romaniei, formata din 3 juniori si 4 seniori, se va intoarce duminica 4 noiembrie 2017, la pranz, cu trei medalii de bronz (o medalie la juniori si doua la seniori).…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine și Myanmar in cadrul turneului președintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anunțat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Potrivit unui comunicat, Departamentul de Stat…

- Rusia nu il va preda autoritaților de la Podgorica pe barbatul banuit ca ar fi implicat in planuirea unei lovituri de stat in Muntenegru, a anunțat biroul procurorului general al Rusiei, citat de Ria Novosti, relateaza Reuters. Muntenegru acuza un grup de naționaliști ruși…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in zona unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului. Aproximativ o suta de persoane care lucrau in incinta poligonului de teste Punggye-ri si-au pierdut viata dupa prabusirea tunelului,…

- Accident rutier pe DN24B (E581), la circa 5km de vama Albita, judetul Vaslui. Implicat un autoturism care s-a rasturnat infra parții carosabile. In auto se aflau 4 persoane (2 adulți și 2 copii). Au intervenit 2 ambulanțe de la Substația Huși și au transportat copiii la CPU Huși. Echipajul de pompieri…

- Partidul Comunist Chinez a inscris marți ideologia politica a președintelui Xi Jinping in statutul sau, plasandu-l pe acesta pe același nivel cu fondatorul Chinei moderne, Mao Zedong, cimentandu-i astfel puterea asupra partidului inaintea alegerii noilor structuri de conducere, informeaza Reuters…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreei de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene. O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud de Seul) pentru…

- Coalitia de guvernare condusa de catre premierul japonez Shinzo Abe este în fata unei victorii categorice în cadrul alegerilor generale de duminica, potrivit exit-pollurilor, relateaza site-ul agentiei Reuters. Partidul Liberal Democrat (LDP) si partenerul de coalitie…

- Scutul antiracheta care este construit de Washington în strainatate constituie o problema esențiala pentru Rusia și China, a afirmat vineri, la Moscova, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters. În intervenția sa din cadrul unei conferințe privind neproliferarea…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, a afirmat, miercuri, ca tara sa a intrat intr-o „noua era” in care trebuie sa ocupe un rol central pe arena internationala, adaugand ca socialismul chinez reprezinta un model de succes pentru tarile aflate in curs de dezvoltare, informeaza BBC News. Declaratiile lui…

- China se va ”deschide si mai mult”, va trata ”in mod echitabil” firmele straine si isi va consolida rolul de economie de piata, a promis apasat miercuri presedintele Xi Jinping, in timp ce partidul-stat pare sa-si sporeasca controlul asupra celei de a doua economii mondiale, relateaza AFP. ”Deschiderrea…

- Beijingul, capitala Chinei, s-a pregatit intens pentru al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC), care incepe miercuri si va dura o saptamana, un eveniment crucial pentru viata politica din China, ce are loc o data la cinci ani.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdictii Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Rezolutia, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…