Tanase, BVB: Oricine investea 100 de lei pe luna in indicele principal in ultimii 20 de ani avea acum 150.000 de lei

- O investitie lunara de 100 de lei in indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti in ultimii 20 de ani ar fi adus unui investitor in prezent 150.000 de lei in cont, a afirmat sambata directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, la Forumul Investitorilor Individuali, informeaza…

- Bursa de Valori Bucuresti ar putea organiza un forum al investitorilor individuali intr-un oras din tara, pe langa cel din Bucuresti, a declarat, sambata directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, informeaza Agerpres."Vedem un interes in crestere si vrem ca de la anul…

- Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, a precizat, la o conferinta legata de lansarea in Romania a studiului CFA Institute & Mercer 'Sistemul Ideal de Pensii', ca in Romania economisirea voluntara este redusa, in conditiile in care 45% din populatie economiseste voluntar cu regularitate…

- ​Pilonul II trebuie sa ofere soluții și strategii investiționale atat pentru cei foarte tineri, cat și cei care se apropie de varsta de pensionare, considera Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori București (BVB).

- Romania a fost mentinuta pe lista de monitorizare a tarilor pentru o eventuala reclasificare de la statutul de Piata de Frontiera la cel de Piata Emergenta Secundara de FTSE Russell, lista pe care se afla din 2016. Conform raportului FTSE Russell, in septembrie 2018, Comitetul Consultativ…

- I​ndicii MSCI pentru pietele internationale afișeaza scaderi mari, de -8% pentru pietele emergente și -15% pentru cele de frontiera, la finalul primelor opt luni din acest an, in timp ce indicele principal al Bursei de Valori București (BVB) a avut un plus de 4,4%, reiese dintr-un comunicat de presa…

- Pentru prima data in istoria pieței locale de capital: indicele principal al Bursei de Valori București ajunge la 15 companii dupa includerea Sphera Franchise Group și Purcari Wineries Adrian Tanase, CEO BVB: Investitorii au parte de o diversificare imbunatațita in ceea ce privește companiile incluse…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a urcat cu 32% in perioada 13 - 17 august 2018, comparativ cu saptamana precedenta, la 157,473 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In perioada…