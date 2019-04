Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare problema a pietei de capital din Romania este participarea foarte redusa a investitorilor locali, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta pe tema pietei de capital. "Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain,…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Romania nu va avea o piata de capital eficienta daca nu vom avea un cadru de reglementare stabil si daca nu vom avea investitori, a declarat, luni, intr-un eveniment de specialitate, Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti (BVB). "Cadrul de reglementare, ca in orice business, este foarte important.…

- Potrivit unui raport de piața realizat de Imobiliare.ro, proprietațile rezidențiale din Romania (apartamente și case) s-au apreciat cu 1,6% in cel din urma trimestru din 2018 fața de cele trei luni anterioare. Pe parcursul intregului an, prețurile solicitate de catre vanzatori s-au majorat, per ansamblu,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat anul 2018 cu o scadere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 15 companii, conform unui comunicat al BVB."Piata de capital din Romania a incheiat anul trecut in teritoriu negativ…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB)și Operatorul pieței de energie electrica și gaze naturale din Romania (OPCOM) au prezentat public proiectul de colaborare in ce privește implementarea pe piața de energie și cea de capital a serviciilor de contraparte centrala (CCP), cu scopul de a elimina in totalitate…