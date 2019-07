Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu moldoveni, care se întorceau din vacanța din Ucraina, a fost atacat de doi barbați. Potrivit martorilor cei doi indivizi au aruncat cu pietre în mijlocul de transport și au spart geamuri. Despre incident a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook…

- Un barbat a fost atacat de un urs dupa ce l-a filmat cu telefonul mobil, apropiindu-se mult prea mult de patruped. Filmarea postata pe Facebook a atras zeci de comentarii critice la adresa „curajosului” inconstient.

- Nu se mai știe exact de ce, dar un barbat a consumat prea mult alcool in seara de Sf. Petru și Pavel. Poate ca s-a cinstit cu prietenii, poate ca a fost doar un pretext pentru un pahar in plus. Cert este ca a pornit pe strada cu chef de cearta. The post Agresor ranit de cel pe care l-a atacat. Incident…

- Un turist a fost atacat și ranit de un urs, miercuri, in Munții Fagaraș, in zona Valea Urlei. Barbatul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul din Targu Mureș, transmite corespondentul MEDIAFAX.Un turist care se afla impreuna cu prietena sa in Munții Fagaraș, in zona Valea Urlei,…

- Un artist din Columbia a fost arestat dupa ce a incercat sa-și omoare iubita, pe care o acuza de infidelitate. Edinson Rafael Zabaleta, un cantareț din Columbia, a fost reținut de polițiști in bucaramanga. Artistul este acuzat ca a incercat sa o omoare pe iubita sa, o tanara din venezuela in varsta…

- Un barbat aflat in stare de ebrietate a intrat inarmat cu un cutit intr-un supermarket din zona de Sud a Ploiestiului. Agresorul a fost prins de catre paznicii magazinului, dar doar dupa ce au folosit spray iritant lacrimogen.

- Barbatul de 39 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, care a ajuns in arest anul trecut, in ajunul Craciunului, dupa ce și-ar fi ințepat soția cu un cuțit, in zona gatului, va afla decizia finala, la Curtea de Apel Craiova, dupa ce victima a atacat sentința stabilita pe 9 aprilie, la Tribunalul Gorj.…