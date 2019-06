Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa 4 luni de așteptare si recuperare in urma amputarii piciorului drept, și dupa mulți ani de incercare Mihai, face azi primii pași ajutat doar de proteza ortopedica.O va purta cateva luni dupa care va sosi cea definitiva. Pentru aceasta a ținut sa va mulțumeasca in mod deosebit tuturor celor ce…

- In aceasta saptamana, doua carți care pot atinge suflete. Una este despre relația unei bunici cinice cu nepoata sa. Cealalta este povestea vieții lui Robin Williams. Cartea verii (Tove Jansson, Editura Young Art) Nu m-am hotarat cui sa recomand mai degraba aceasta carte. Copiilor sau adulților? Sau…

- Papa Francisc ma ține de mana! Intreaga-mi ființa e strabatuta de o simțire ce nu poate fi transpusa in cuvinte. Un sentiment mai presus de toate cele traite, de parca m-ar fi atins insuși Dumnezeu. Ma trezesc din acest vis, pentru ca a fost doar un vis, in zorii zilei de vineri. Incerc sa ma adaptez…

- Fructul oprit. Episod 35. Simțindu-și, parca, moartea, Dan Lazarescu iși spala sufletul in fața Izei. Dupa ce ii marturisește ca el a fost cel care i-a spus lui Mihai sa-l mituiasca pe medic pentru a-l convinge sa o minta in legatura cu sarcina ei. Este gasit, minute mai tarziu, de fiul lui. Mort.

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului are agenție de turism. Licența de turism a fost obșinuta luna aprilie a acestui an și deja au fost organizate primele pelerinaje. „Agentia Pelerinul Crestin a Episcopiei Maramuresului si Satmarului cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvantarea și…

- Julio Santana, un asasin care a ucis peste 500 de persoane, a acordat un interviu pentru The New York Post in care a vorbit despre faptele sale.Barbatul, ajuns acum la 64 de ani, susține ca s-a retras și ca acum a luat-o pe alta cale, potrivit stirileprotv.ro. ”Nu imi place sa ma mai…

- Alina și Mihai sunt doi tineri parinți din Buzau, a caror viața s-a implinit in momentul in care Dumnezeu i-a binecuvantat cu un copil frumos. Cand s-a nascut Ayan, totul a decurs normal pana cand parinții sai au realizat ca micuțul nu se poate ridica in picioare. Au urmat tratamente și analize costisitoare,…

- Un tanar a pretins ca este un baietel disparut in urma cu opt ani, dovedindu-se a fi un simplu escroc. Familia lui Timmothy Pitzen, baiatul dat disparut, a fost de-a dreptul torturata emotional asteptand rezultatul anchetei.