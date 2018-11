Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 28 de ani a fost transportat cu un avion militar la Spitalul Grand Hopital de Charleroi din Belgia, unde a fost operat la inceputul acestei saptamani. El a murit, insa, joi, la spital, au confirmat pentru News.ro reprezentantii Ministerului Sanatatii. Explozia in care a fost ranit barbatul…

- Tanarul ars in urma unei deflagratii produse saptamana trecuta intr-un apartament din Piatra-Neamt, a fost transferat, joi seara, la o clinica de specialitate din Charleroi, Belgia, dupa ce fusese stabiulizat in tara. Victima a fost transportata miercuri seara, la Spitalul Sfantul Spiridon…

- Tanarul ranit in explozia din Piatra Neamt și transferat la un spital din Belgia este in continuare in stare grava, a anuntat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Pacientul este in coma indusa.

- Tanarul cu arsuri grave in explozia din Piatra-Neamț este in continuare in stare critica și nu poate fi deocamdata operat. El a fost transferat joi la un spital din Belgia, iar acolo primește in prezent doar tratament de susținere. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca a primit vineri dimineața…

- Tanarul grav ranit in explozia care s-a produs miercuri la un bloc de locuinte din Piatra Neamt este in continuare in stare grava. Acesta nu a putut fi operat deocamdata, dar medicul sau se declara oprimist, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului. …

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu a stiut si nici nu a fost intrebat de nimeni despre tanarul ranit in urma exploziei de la Piatra Neamt. Precizarile vin dupa ce presa locala a relatat ca pacientul a fost transportat cu ambulanta la Iasi intrucat nu s-a gasit…

