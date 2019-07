Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Adjud, dat disparut in urma cu o zi de bunicul sau, a fost gasit inecat, joi, in zona unei balastiere de pe Siret, potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)

- O femeie in varsta de 36 de ani si copilul sau in varsta de doi ani au fost raniti, luni, in municipiul Adjud, pe DN2-E85, in urma coliziunii intre doua autovehicule, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "In municipiul Adjud, la iesirea spre Bacau, pe…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din comuna Campuri, a fost omorat, miercuri seara, in urma unui conflict cu un alt barbat din localitate, generat de consumul de alcool, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit agerpres.ro.Citește și: A ieșit la iveala! Cat de…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din comuna Dumitresti, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a inecat, marti seara, in lacul din satul Blidari in care sarise sa inoate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 18 iunie, ora 19,10, politistii…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Tulnici, disparut de acasa de doua zile, a fost gasit inecat, vineri dupa-amiaza, la circa opt kilometri de locul in care se presupune ca ar fi fost luat de ape, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. Barbatul…

