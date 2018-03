Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit FSLI, motivul principal pentru lipsa pazei in scoli il reprezinta neadaptarea costului standard per elev la necesitatile reale ale scolilor, iar protectia elevilor si a personalului care lucreaza in educatie, dar si paza unitatilor de invatamant sunt subiecte foarte importante care trebuie…

- Barbatul care si a ucis familia, sotia si cei doi copii, a fost arestat pentru 30 de zile.In masina barbatului, politistii au gasit 10 grame de substanta vegetala cu miros si aspect de cannabis si un aparat de tocat planta. De altfel, barbatul si a dat acordul pentru a i fi recoltate probe biologice,…

- Magistratii Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov au decis miercuri arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile a lui Mircea Florin Buliga, barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii. ''A fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, inclusiv 26 aprilie 2018. Nu a…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Inspectoratul de Politie Judetean Constanta au identificat un barbat, in varsta de 35 de ani, din municipiul Constanta, banuit de comiterea unor infractiuni de furt calificat.Astfel, la data de 20 februarie a.c., persoana in cauza ar fi sustras…

- Eleva de un liceu din Barlad, care a facut o gafa de proporții la Balul Bobocilor dun 2016 a ajuns vedeta pe internet peste noapte, dupa ce Mihai Bendeac, alaturi de mulți internauți au distribuit un video cu greșeala de i-a aduc popularitatea in mediul virtual.

- Un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, de politistii de la transporturi, imediat dupa ce a furat cabluri din infrastructura feroviara. Este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru furt calificat, distrugere si semnalizare falsa. La data de 10 martie a.c., politistii…

- Un barbat din Manastirea Humorului a fost arestat preventiv vineri, 9 martie, dupa ce cu doua zile inainte, pe fondul consumului de alcool, si-a stropit tatal in varsta de 86 de ani cu un lichid inflamabil si apoi i-a dat foc. Batranul s-a ales cu arsuri pe cap, gat, torace anterior și posterior, ...

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat unchiul, lovindu-l in cap, el intentionand sa fure de la barbat o suma de bani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 6 martie, un tanar in varsta de…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT ca a incercat sa corupa mai multi minori prin intermediul retelelor de socializare. Barbatul este infectat cu virusul HIV. El pretindea, pe rețelele de socializare, ca are varsta de 12 sau…

- Tanarul de 23 de ani a fost arestat preventiv duminica, dupa ce cu o seara inainte si-a injunghiat cu un cutit iubita in varsta de 24 de ani, apoi a plecat din locuinta. Surse din randul anchetatorilor spun ca pe scara blocului tanarul s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o tigara sau…

- Un tanar de 22 de ani, din Motru, a petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul IPJ Gorj, acesta fiind acuzat de fosta iubita ca a lovit-o in scara blocului in care locuiește. Agresata ar fi fost și bunica fetei, care ar fi insoțit-o la domiciliul tanarului, pentru a-i inapoia cadourile…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Cilnic, judetul Alba, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Inculpatul a injunghiat o alta persoana in urma unui scandal provocat pe fondul consumului de alcool.

- Nu au anuntat inca divortul, insa publicatiile internationale spun ca el se pregateste de ,,divort , in timp ce ea se ocupa de bebelusul pe care il au impreuna. Liam Payne si Cheryl isi surprind, din nou, fanii.

- El va ramane in arest cel putin pana la finele lunii, cand procurorii trebuie sa solicite prelungirea masurii preventive. Holban l-a injunghiat pe politistul Iulian Dumitras, in apropiere de Spitalul „Sfantul Spiridoni", la finele lunii trecute. Anterior, cei doi au avut un conflict intr-un club din…

- Criminalul din 23 August a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Andrei Muscalu a fost prezentat astazi de procurori judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Tanarul a recunoscut fapta dar nu a putut spune ce l-a determinat…

- ULTIMA ORA…Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) și [...]

- Parchetul de pe langa Judecatoria Braila a emis vineri mandat de arestare pe 30 de zile pe numele barbatului care, joi noapte, a amenintat cu cutitul si a talharit o batrana in propria casa, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan. O batrana de 83 de ani…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- Traian Berbeceanu, polițistul retinut si apoi arestat in urma unei anchete a DIICOT, i-a dat pe o rețea de socializare sfaturi de viața fiului sau. Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, i-a spus fiului sau ca nu trebuie sa iși aranjeze cu atenție…

- Un barbat de 43 de ani din Picior de Munte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii gaeșteni Post-ul PICIOR DE MUNTE: Barbat arestat preventiv, acuzat de viol asupra fiicei vitrege apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Scandal incheiat cum nu se poate mai rau pentru un tanar de 24 de ani din Bumbesti Jiu, care miercuri seara a mers la un bar din oras impreuna cu prietenul sau Flavius Constantin Deaconescu. Aproape de miezul noptii, cei doi s-au lu...

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Barbatul care și-a ucis soția intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei, unde femeia, care era directoarea unitații, dormea tocmai pentru ca se temea de acesta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii de sambata a Tribunalului București.

- Tanarul din comuna Modelu, suspectat de injunghiere unui barbat din Calarasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Calarasi a dispus joi, 25 ianuarie, trimiterea dupa gratii a agresorului d ela stadion.

- Plutonierul Florin Oprea, care si a injunghiat mortal concubina intr un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul si a injunghiat, marti,…

- Retinut la cateva ore dupa ce si-a injunghiat mortal iubita, intr-un coafor din Titu, plutonierul acuzat de omor calificat a fost dus in cursul zilei de miercuri in fata instantei. Iar reprezentantii Tribunalului Militar Bucuresti au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. In varsta de 35 de ani,…

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul…

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru...

- Surse judicare au declarat pentru News.ro ca un barbat in varsta de 35 de ani, miliar angajat la o unitate din judetul Dambovita, si-a urmarit, marti dupa-amiaza concubina pana la un coafor din localitatea Titu, a intrat dupa ea si a injunghiat-o. Femeia, in varsta de 25 de ani, a fost transportata…

- Un galatean in varsta de 21 ani a fost retinut pe baza de ordonanta, fiind banuit de savarsirea infractiunii de viol asupra unei batrane, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 5 Politie Radesti a fost sesizata…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din judetul Valcea a fost arestat preventiv dupa ce a abordat pe strada doua fete cu varste de 11, respectiv 12 ani, iar pe una dintre acestea a urmarit-o pana in scara blocului, unde a avut fata de ea un comportament exhibitionist.Mama fetei a sunat la Politie,…

- Niamh Baldwin, în vârsta de 14 ani, și-a taiat tot parul pentru a strânge bani pentru o asciație care se ocupa de bolnavii de cancer Deși adolescenta a facut un gest laudabil, profesorii sai au izolat-o, pe motiv ca noua sa coafura nu se încadreaza în standardele…

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat și reținut un barbat de 23 de ani, din Babeni, banuit de comiterea unei talharii in Ramnicu Valcea. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in ...