- Robert Gabriel Berechet, supranumit de presa „Bestia de la Ploiesti“ pentru ca si-a filmat iubita in timp ce-i spargea pahare in cap, a fost trimis in judecata de procurorii ploiesteni in ajunul Craciunului. Barbatul este acuzat de violenta in familie.