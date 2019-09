Stiri pe aceeasi tema

- Silviu, un tanar de 32 de ani, din Dambovița se afla sambata, alaturi de soție in stațiunea Olimp de pe litoralul Marii Negre. La un moment dat acesta a observat in mare doi copii care erau in pericol sa se inece. Fara sa stea pe ganduri, Siviu a sarit in apele involburate pentru a-i salva […] Citește…

- Durere fara margini pentru o familie din Gura Foii, judetul Dambovita. Silviu Marian Iosif, tanarul care, ieri, a salvat doi copii din valuri cu pretul propriei sale vieti, a fost gasit mort de scafandri, in zona plajei Davos din statiunea Olimp.​ Barbatul de 32 de ani era pe plaja cu sotia cand, la…

- Un tanar din Gura Foii care se afla pe plaja din Olimp a salvat doi copii care se aflau in Post-ul Un tanar din Gura Foii a murit inecat dupa ce a salvat doi copii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Barbatul care a salvat doi copii de la inec in statiunea Olimp, apoi nu a mai reusit sa iasa din apa era membru Pro Romania si se afla la mare in concediu. El era din Dambovita si avea 32 de ani. Acesta era la mare in concediu cu sotia lui. La un moment dat, barbatul a observat doi copii in pericol…

- Barbatul de 36 de ani, din județul Dambovița, care a disparut in mare, in stațiunea Olimp, dupa ce a salvat de la inec doi copii, se afla pe litoral pentru Școala de vara a Organizației de tineret Pro Romania. La evenimentul care se desfașoara in weekend-ul 31 august - 1 septembrie la Olimp este prezent…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a initiat sambata dupa-amiaza o operatiune de salvare pe mare, in zona costiera a plajei din statiunea Olimp, fiind cautat un barbat despre...

- “Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari al judetului Dambovita, au desfasurat, la data de 12 iunie a.c., Post-ul Actorii alegerieni, veniți la Babel, nu au mai vrut sa se intoarca in țara lor? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ultimele doua zile, polițiștii din Dambovița au intocmit dosare penale pe numele unor persoane banuite de comiterea de infracțiuni Post-ul Persoane cercetate pentru infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice apare prima data in Gazeta Dambovitei .