- Conform deciziei instantei, tanarul a fost gasit vinovat de loviri si alte violente. In momentul pronuntarii deciziei, tanarul nu implinise 18 ani si a fost supravegheat timp de 6 luni chiar de mama sa. Asta desi anchetatorii stabilisera ca victima fusese batuta cu o ranga de cei doi agresori. Pedeapsa…

- Atac fara precedent in Romania. Un tanar a intrat cu masina intr-un mall si a injunghiat o persoana. 10 persoane, ranite. Imagini cu atacatorul VIDEO Atac deosebit de grav, in aceasta dupa-amiaza, la Braila, acolo unde un tanar drogat ar fi injunghiat o persoana, apoi a furat o mașina și a intrat in…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.

Totul a inceput pe varianta Brailei, acolo unde suspectul ar fi injunghiat un barbat și i-a furat mașina, scrie observator.tv. A condus apoi pe mai multe strazi…

- Patru persoane, intre care un copil in varsta de 9 ani, au ajuns, luni seara, la spital, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o fantana din beton, pe DN6, in Bradești, județul Dolj, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Dolj, șoferul unei mașini a pierdut controlul autoturismului pe care il…

- Traficul a fost oprit, miercuri, dupa ce un tren a lovit o masina, in localitatea Leordina din județul Maramures. Doua persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic din IGPR anunța ca circulatia rutiera este oprita pe DN 18 Moisei – Sighetu Marmatiei, in localitatea Leordina, judetul Maramures, unde un…

- Soferul care a provocat accidentul in urma caruia cinci copii au ajuns la spital a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului, iar cazul a fost preluat de reprezentantii Parchetului.