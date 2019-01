Stiri pe aceeasi tema

- Cand aproape nu mai spera ca va caștiga lupta cu boala rara de care sufera, vranceanul Marin Sau, dependent pe viața de transfuzii de sange, a gasit doi salvatori care de fiecare data cand are nevoie merg sa doneze pentru el. Gasirea unor donatori compatibili era cu atat mai dificila cu cat are o grupa…

- Gemenii Daniel si Ioan Coiculescu, in varsta de un an si doua luni, sufera de miopatie mitocondriala TK2, o boala genetica extrem de rara care duce, in cele mai multe cazuri, la deces. Cei doi copilasi, impreuna cu parintii lor, au ajuns zilele trecute in Statele Unite ale Americii, pentru a urma un…

- Daniel si Ioan Coiculescu, in varsta de un an si doua luni fiecare, lupta zilnic pentru a trai, dupa ce parinții au descoperit ca sufera de o boala genetica rara, miopatie mitocondriala TK2. Monica si Puiu Coiculescu, parintii acestora, vor sa ii duca pe micuti la tratament in SUA insa nu au…

- Aspirina, folosita in doze reduse, ar putea diminua gravitatea simptomelor si anomaliilor sistemului imunitar la pacientii cu scleroza multipla, dupa ce a fost verificata eficienta sa intr-un test realizat pe soarecii de laborator, potrivit unui studiu publicat marti de revista Science Signaling si…

- O afectiune greu de recunoscut de catre cei care se confrunta cu ea, carența de fier poate avea consecinte dezastruoase asupra organismului, contribuind la creșterea morbiditatii si a mortalitatii,...

- O persoana din doua, cu varsta de peste 60 de ani, poate sa fie afectata de cataracta, principalul simptom al bolii fiind scaderea acuitatii vizuale, spune presedintele Societatii Romane de Oftalmologie, conf. dr. Mircea Filip, citat de Agerpres. Medicul a subliniat ca boala incepe sa se dezvolte intre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii: Psoriazisul, a 5-a cea mai importanta boala cronica netransmisibila. Peste 2% din populatia Romaniei sufera de psoriazis. Psoriazisul, mai mult decat o boala de piele, cu comorbiditati multiple si implicatii severe la nivel psihosocial, profesional si economic ...

- Raed Arafat, considera ca medicii trebuie sa aiba un program de lucru clar de opt ore si sa existe un control al calitatii serviciilor medicale din spitalele publice. „Este o problema de fond, fundamentala în sistemul sanitar si trebuie gasita o solutie. Stiu ca sunt medici, în…