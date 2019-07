Stiri pe aceeasi tema

- Ziua urmatoare, Kanter a revenit la ambasada, unde a vorbit urat personalului si a facut mai multe referiri la A$AP Rocky, care este in prezent retinut in Suedia sub acuzatia de agresiune. Femeia a refuzat sa paraseasca zona marti si a fost retinuta de agentii secreti. Dupa arestarea ei, un raport al…

- Cantaretul canadian Justin Bieber si-a manifestat sprijinul fata de decizia presedintelui Donald Trump de a-l ajuta pe rapperul A$AP Rocky, aflat in prezent in custodia politiei suedeze, insa i-a recomandat presedintelui SUA sa-si indrepte atentia si spre copiii migrantilor din centrele de detentie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sambata ca este gata sa garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, detinut in Suedia, si ca i-a spus acest lucru premierului suedez, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres."Am avut o convorbire telefonica foarte buna cu premierul suedez,…

- Politistii aradeni au demarat o ancheta dupa ce, pe Facebook, a fost postata, luni seara, o filmare in care un adolescent este batut cu pumnii si picioarele de un alt minor, doi suspecti fiind identificati deja in acest caz, potrivit Agerpres. Agresiunea ar fi avut loc luni, in localitatea aradeana…

- Cinci persoane au fost plasate sub control judiciar si vor raspunde acum pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si furt calificat, dupa ce au zdrobit in bataie un tanar de 19 ani.

- Potrivit Poliției Brașov, polițistul cercetat are 43 de ani și se afla in timpul liber. „Pe raza municipiului Brașov a avut loc o altercație in trafic intre un barbat care conducea un autoturism și un șofer de autobuz, urmata de agresiune fizica in incinta unei autobaze intre cei doi conducatori…