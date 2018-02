Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din cartierul clujean Maraști, gasit in agonie la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, s-a sinucis. Ancheta polițiștilor a scos la iveala faptul ca baiatul de 18 de ani era suparat pe viața. Inainte de a se arunca in gol de la peste 30 de metri inalțime, etajul 11, sinucigașul…

- Caz socant in India! O fetita de 12 ani s-a aruncat de pe o cladire din apropierea casei ei, liar motivul este unul incredibil. Copila a lasat un bilet in care si-a explicat gestul, spunand ca profesoara ei a umilit-o la scoala, dupa ce a observat ca avea pete de sange pe uniforma, cauzate de menstruatie.

- Simona Halep a anuntat ca pentru a nu risca o agravare a starii sale de sanatate, nu va participa la Fed Cup, in intalnirea din Romania si Canada. Constanteanca a scris marti dimineata un mesaj prin care a confirmat absenta de la Fed Cup: "Buna dimineata tuturor! Dupa ce am petrecut aceasta saptamana…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost injunghiat de mai multe ori și lasat sa zaca intr-o balta de sange, in fața unui local din orașul Bumbești Jiu, județul Gorj. Unul dintre tineri a scos un cuțit și l-au atacat pe tanar. L-a injunghiat in picior, apoi l-a abandonat intr-o balta de sange. Totul…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit dupa ce a cazut de pe cupa unui exavator, de la aproximativ trei metri inaltime. Barbatul era in timpul serviciului.Medicii care au ajuns la fata locului l au gasit in stop cardio respirator. Victima a fost declarata decedata.Politistii constanteni au pornit…

- Baiatul a cazut pe zapada, fiind transportat la UPU a Spitalului "Sf. Maria" de un echipaj al SMURD. Ocupata cu alte treburi, mama copilului l-ar fi pierdut cateva clipe din vedere, moment in care copilul s-a urcat pe geam sa se joace. Din primele informatii ale medicilor, baiatul, cu autism, a suferit…

- Mare bucurie pentru pomp’erii ieșeni : șeful lor, jeneralul Iamandi, a fost numit mare șef peste toți pomp’erii și salvatorii patriei. Uraa, uraaa ! Toate bune & frumoase, cu excepția unei intrebari. Nu e e aia legata de meritele tare discrete, aproape invizibile, pentru care colonelul Iamandi a fost…

- Incendiu de proportii la o locuinta din judetul Vaslui. Doi copii, unul de trei ani si celalalt de doar un an si opt luni, au fost lasati nesupravegheati in casa, si au ajuns cu arsuri grave la spital. A fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD. Medicii sunt rezervati in prinvinta sanselor…

- Gheorghe este un barbat in varsta de 52 de ani, din localitatea salajeana Fildul de Mijloc, iar pe data de 12 ianuarie acesta se afla in orasul Huedin unde intentiona sa-si viziteze o rudenie. Ajuns pe Strada Fildului, omul s-a trezit fata-n fata cu un caine urias, care sarise gardul unei gospodarii…

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- In vara, se implinesc opt ani de cand regretata Madalina Manole a decis sa le cante ingerilor. Artista s-a sinucis in ziua in care implinea 43 de ani, lasand in urma un mare gol in sufletele celor din familie și nu numai. Mii de romani au plans-o și nu au ințeles cum de o femeie atat de frumoasa și…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…

- Un copil in varsta de 2 ani din localitatea vasluiana Pungesti a ajuns in cursul nopții la Spitalul de Arși din capitala. Baiatul a cazut in balia cu apa fierbinte si s-a oparit pe aproape jumatate din corp. Mama sa ii pregatise baia, dar intr-o clipa de neatenție copilul a cazut in apa și a suferit…

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Sticla de la vitrina unde se aflau preparatele din carne s-a desprins și a cazut peste picioarele a doua persoane, o femeie aflata la cumparaturi impreuna cu copilul ei. Femeia a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar piciorul lovit s-a vindecat dupa cateva zile. Din cauza umflaturilor aparute…

- Tragedie cumplita pentru o familie din Iasi. Trei frati s-au sinucis, ultimul miercuri noaptea. Baiatul avea 17 ani si urma o scoala pentru copii cu nevoi speciale. A fost gasit fara suflare in padurea Cetatuia. A

- Un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Iasi, a ales sa si puna capat vietii luni noapte. Baiatul s a spanzurat in padure, informeaza Romania TV.Medicii sositi la fata locului nu l au mai putut salva pe baiat.Mai multi tineri l ar fi observat pe baiat cand incerca sa si ia viata si au incercat sa…

- Familia lui Sergiu Curca a descoperit biletul pe care solistul de muzica populara l-a scris inainte de a-și pune capat zilelor, informeaza Livearad.ro. Din conținutul acestuia reiese ca tanarul s-a sinucis din cauza singuratații. Mai mult, Sergiu Curca le-a cerut apropiaților sa fie inmormantat cu…

- Primele detalii din ancheta indica faptul ca barbatul si-a ingropat sotia de vie crezand ca e moarta, dupa ce a batut-o pe strada, potrivit bzi.ro. "Au venit de la un neam de-al lor, erau destul de beti. Veneau pe un drum inspre casa, el a luat-o la bataie si ea a cazut jos. Dupa ce a cazut,…

- În noaptea de Revelion, tânarul interpret de muzica populara Sergiu Curca trebuia sa cânte la Restaurantul Subcetate din Arad. Nu a mai ajuns pentru ca a decis sa-și puna capat zilelor.

- Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit de la o haina. Tanarul ar mai fi incercat in trecut sa iși puna capat zilelor. Inainte sa se sinucida, solistul de muzica populara le-a lasat un bilet de adio familiei și apropiaților, in care i-a indemnat sa-l uite…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- Anul 2018 vine cu schimbari importante in lotul celor de la FCSB. Dupa o prima parte a sezonului relativ buna, presarata cu o calificare in primavara Europa League și cu un loc 2 in Liga 1, la 2 puncte de liderul CFR Cluj, Gigi Becali a decis ca e cazul unei remanieri in lotul lui Dica.

- Un cunoscut boxer român și-a pus capat zilelor dupa ce și-a taiat venele într-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa și a lasat un bilet de adio. Fostul boxer, antrenor emerit, Viorel Soroceanu si-a taiat venele, disperat fiind din cauza starii sale de sanatate. Soroceanu…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, batranul punea lemne pe foc, cand i s-a facut rau și a cazut pe soba. Ușa de la soba era deschisa, iar hainele i s-au aprins. Rudele barbatului au intervenit și au reușit sa stinga focul inainte ca acesta sa se extinda, insa victima a suferit arsuri de…

- O fetița de numai trei luni a fost transportata la Spitalul Huedin, zilele trecute, decedata. Mama bebelușului și-a dat seama ca ceva nu este in regula și a chemat ambulanța in Calațele. In Camera de Garda a spitalului, medicii au constatat ca nou-nascutul era decedat de ceva vreme, iar pe corp aparusera…

- Cantaretul sud-coreean Kim Jong-hyun, decedat luni la Seul la 27 de ani intr-un aparent caz de sinucidere, a lasat un bilet de adio in care marturiseste starea profunda de depresie in care se afla, relateaza marti EFE. Biletul a fost postat marti pe reteaua de socializare Instagram de…

- Wu Yongning, in varsta de 26 de ani, a cazut de pe un zgarie-nori, in orașul chinezesc Changsha, in timp ce intenționa sa faca un clip de promovare, al unui sponsor care nu a fost facut public. Baiatul urma sa primeasca 11,200 de lire sterline pentru clipul promoțional, potrivit The Telegraph.…

- Mecanicul metroului care a lovit-o pe tanara de 25 de ani impinsa pe șine a facut prima declarație oficiala despre tragedia intamplata. Pentru ca este o situație care poate lasa urmari psihice grave, mecanicul metroului a mers in decursul zilei de astazi la consiliere psihologica. Acesta a declarat…

- Lumea fotbalului este in stare de soc, dupa ce iubita unui fost jucator de la Manchester City s-a sinucis! Femeia a decis sa-si puna capat zilelor din cauza unor probleme de sanatate. Aceasta avea doar 23 de ani!

- Numerele extrase duminica, 10 decembrie: Loto 6/49: 38, 49, 10, 1, 46, 22Noroc: 7 7 4 1 5 9 3Loto 5/40: 11, 4, 16, 39, 10, 37Super Noroc: 2 8 1 0 2 7Joker: 27, 30, 3, 22, 44 + 10Noroc Plus: 2 7 7 4 8 9 La tragerile…

- Actorul Alexandru Arsinel, in varsta de 78 de ani, a fost internat de urgenta la Spitalul Municipal din Capitala. Alexandru Arsinel a fost dus de urgenta la Spitalul Municipal de catre familie, iar in prezent este supus unor investigatii la camera de garda, potrivit reporterilor Observator.…

- Astazi reinvestim o parte din profitul acumulat sambata. Biletul de ieri a fost ”verde”, gratie celor doua pronosticuri simple plasate: GG in Gladbach - Schalke (scor 1-1) si 1 solist in meciul de la Cluj dintre CFR siA ACS Poli Timisoara (scor 1-0).A

- Oana Lis a gasit in ghete biletul caștigator, in urma unui joc la pariuri. Fericita nevoie mare, soția fostului Primar al Capitalei a facut publica o imagine cu dovada. Oana Lis a gasit in ghetele sale, un bilet castigator in valoare de 566,91. Aceasta a impartașit bucuria cu fanii ei. Oana Lis a gasit…

- Medicii au constatat ca fetita este in stop cardio-respirator si inceara sa o salveze. Surse din randul autoritatilor argesene au declarat pentru News.ro ca fetita a fost dusa la spital de catre rude, care nu au sunat la 112, iar in momentul in care a ajuns la uitatea spitaliceasca, din loclaitate…

- Malin Skinnar este suedeza care a descoperit Maramuresul prin cantecul popular si povestile de viata pe care le-a gasit in satele pe care le-a cutreierat. Pentru a treia oara in judet, ea s-a concentrat, de aceasta data, pe cantecele populare din zona. Citeste mai mult: adev.ro/p08coi

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Stela Popescu a murit, joi, 23 noiembrie , la varsta de 81 de ani. Actrița a fost gasita fara suflare in holul casei, de catre fiica acesteia. Trupul neinsuflețit al actriței Stela Popescu a fost preluat de un echipaj de la IML, in vederea efectuarii necropsiei. + 8 Vezi galeria foto FOTO: Vlad Chirea…

- Daniel Rohozeanu, tanarul militar in varsta de 22 de ani care ar fi incendiat saptamana trecuta un apartament de pe strada Sergent Nicolae Grindeanu, a fost gasit mort. Baiatul disparuse de cateva zile, potrivit reprezentantilor Marinei Militare, fiind ulterior declarat dezertor.Explozia de saptamana…

- Eficienta si delicioasa: Dieta japoneza cu banane Consuma o banana in fiecare dimineata si poti pierde pana la 5 kilograme in doar o saptamana. Dieta nu necesita niciun efort deosebit si nicio schimbare speciala în rutina ta zilnica. Nu este deloc dificil, pentru ca în fiecare dimineata…

- Preotul din satul Grindeni, din comuna doljeana Ostroveni, in varsta de 40 de ani, a fost gasit spanzurat sambata dimineata in curtea locuintei sale. Slujitorul Domnului a lasat un bilet de adio in care si-a cerut iertare de la parinti, copii si Dumnezeu pentru gestul facut.

- Marius Baiescu, in varsta de 43 de ani, din orasul Corabia, judetul Olt, a ajuns la spitalul din orasul de resedinta in stare grava pe data de 11 noiembrie. Medicii de acolo au decis sa fie transportat la unitatea spitaliceasca din Caracal. Starea barbatului s-a inrautatit pe drum, asa ca s-a luat decizia…

- Medicii au declarant, luni, pentru News.ro, ca plamanii, ficatul si rinichii copilului au fost grav afectate in urma impactului. Creierul copilului a cedat dupa operatie, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Duminica, baiatul si fratele lui geaman se aflau acasa, sub supravegherea…