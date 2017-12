Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat, vineri, pe omul de afaceri Nelu Iordache, la sase ani si trei luni de inchisoare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrazii Nadlac – Arad. Prejudiciul in acest caz, produs in dauna CNADNR, a unei banci si a unei firme…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viața, in Marea Britanie, pentru tentativa de viol și lipsire de libertate. Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania, relateaza Welvyn Hatfield Times. Potrivit deciziei…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in procesul in care este judecat pentru mai multe infractiuni de coruptie.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Potrivit deciziei instantei, Adrian Duicu…

- Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a accidentat intentionat in 2015 pe politistul Gheorghe Ionescu, decedat ulterior din cauza ranilor, a fost condamnat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la 22 de ani si 10 luni inchisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta…

- Curtea de apel Bucuresti a dat sentinta definitiva in cazul afaceristul turc Abdullah Atas, acuzat de uciderea politistului Gheorghe Ionescu de la Brigada Rutiera a Capitalei: 22 ani si 10 luni de inchisoare. Omul de afaceri a fost gasit vinovat de trei infractiuni. Atas trebuie sa plateaSca daune de…

- SENTINTA DEFINITIVA…Condamnat initial la 6 ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, traficantul vasluian Ionut Pauc a gasit intelegere la Curtea de Apel Iasi. Astfel, magistratii ieseni au decis condamnarea acestuia la 5 ani si doua luni de inchisoare. Complicele acestuia,…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare,…

- Fostul ministru al Internelor, Gabriel Berca, a fost condamnat, definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei…

- Aurelian Giosan va face inchisoare pe viața, in urma deciziei de joi a magistratilor Tribunalului Iasi. El este acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infracțiuni comise sub forma calificata, și distrugere.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Abdullah Atas, omul de afaceri turc supranumit „Regele veiozelor” condamnat la 23 de ani si 6 luni de inchisoare - dupa ce a intrat deliberat cu masina intr-un politist de la Rutiera, care ulterior a decedat la spital - a fost adus la Curtea de Apel Bucuresti pentru dezbaterile in apel.

- Oscar Pistorius a fost condamnat de Curtea uSprema la 13 ani si cinci luni de inchisoare. Sportivul a fost condamnat in 2014 la cinci ani de inchisoare pentru ucidere din culpa, apoi a fost gasit vinovat de crima la apel si a primit sase ani de inchisoare. Acum, Curtea Suprema l-a condamnat la 15…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat, joi, in urmarire generala, dupa ce a fost conmdamnat definitiv la inchisoare a fost prins la vama Giurgiu, informeaza Digi24.ro. Acesta este in drum spre Brasov, unde va fi incarcerat. Politistii l au dat in urmarire generala dupa ce au mers la locuinta lui pentru…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, zis "Macelarul din Balcani", a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY). ...

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au admis azi cererea de transfer intr un penitenciar pe teritoriul Romaniei a unui imigrant roman din Italia, condamnat initial la inchisoare pe viata, pentru crima. Azi, instanta a recunoscut sentinta penala nr.790 2012 pronuntata la data de 04.11.2012 de Judecatorul…

- Claudiu-Gabriel Costin (30 de ani), clujeanul care in urma cu 2 ani si-a facut poze in cabina pilotilor intr-un avion Wizz Air, dupa ce a trecut fraudulos de filtrele de securitate, a fost condamnat definitiv. Deoarece nu a mai gasit bilete la cursa spre Londra, unde locuia iubita sa, tanarul a reusit…

- Curtea de Apel Brasov a mentinut sentinta Tribunalului, iar Mircea Eduard Borzos a fost condamnat la 27 de ani de inchisoare. Sentinta este definitiva. Anul trecut, barbatul si-a strangulat matusa si i-a abandonat trupul pe Transfagarasan. Motivul crimei au fost banii, mai exact o vila si un teren din…

- Magistratul Cristina Nicoara, judecator la Curtea de Apel Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Decizia apartine Curtii de Apel Cluj si a fost pronuntata in 17 noiembrie.

- Curtea de Apel Constanta a decis, vineri, condamnarea unui fost militar clujean la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare, dupa ce, in toamna anului trecut, a stropit cu benzina o farmacista si i-a cerut bani, decizia instantei fiind definitiva. In prima instanta, barbatul a fost condamnat…

- In urma cu 70 de ani, pe data de 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la inchisoare pe viața de catre Tribunalul Militar in ceea ce presa comunista a vremii a numit “Procesul tradarii naționale”. Sentința finala il condamna la fostul lider PNȚ la “9 pedepse insumand 104 de inchisoare plus de…

- cand a provocat accidentul, conducatorul auto avea o alcoolemie in sange de 1,70 grame/mie Barbatul, care la 1 septembrie 2016 a provocat un accident cumplit pe Calea Marasesti, din municipiul Bacau, in fata Spitalului Judetean, in urma caruia o tanara de 36 de ani si-a pierdut viata, a primit sentinta…

- Curtea de Apel Targu Mures a dat, astazi, sentintele definitive in dosarul fostului primar al Bacaului, Romeo Stavarache, in care acesta a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte de luare de mita, alaturi de alte patru persoane. Sentințele, pe scurt Instanța l-a condamnat, pe Romeo Stavarache…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat miercuri, 1 noiembrie, pe Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii.

- Judecatorii Curtii de Apel Craiova au decretat pedeapsa maxima in cazul lui Ionut Bogdan Francu, autorul unei crime abominabile savarsite la Scornicesti, in decembrie 2016. Barbatul si-a injunghiat iubita de 13 ori, cu un cutit de macelarie.

- Un barbat din comuna Unirea a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a fost implicat intr-un scandal cu polițiști, in turma caruia a distrus parțial o mașina de poliție. Rezmiveș Ioan Cristian a primit 1 an și 6 luni de inchisoare in regim de detenție pentru comiterea infracțiunilor de ultraj,…

- Un roman in varsta de 25 de ani a fost condamnat la șase ani de inchisoare cu executare. Motivul? A lasat gravida o fata.Sentința a fost data de catre un tribunal englez dupa ce anul trecut a intreținut relații intime cu o copila in varsta de 12 ani.

- Preot din Constanța, condamnat la inchisoare. Magistrații Judecatoriei Constanța l-au condamnat pe parintele Valeriu Roman la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare. Barbatul a fost condus sub influența bauturilor alcoolice. Instanța i-a interzis sa se mai urce la volan pe o perioada de doi ani…

- Un preot a fost condamnat, miercuri, de Judecatoria Constanta, la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost depistat conducand un autovehicul aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, acestuia fiindu-i interzis dreptul de a mai conduce vehicule pe o perioada de doi ani de…

- Fostul sef al Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie a Primariei municipiului Chisinau, Igor Gamretchi, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, transmite TV8.md Curtea de Apel a examinat astazi recursul avocaților fostului demnitar municipal, dupa…