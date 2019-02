Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu nici o luna, un tanar de 25 de ani a cutremurat intreaga lume. Acesta a marturisit ca la 17 ani si-a vandut un rinichi pe piata neagra chinezeasca in schimbul sumei de 2,528 lire, cu care isi dorea sa-si achizitioneze un telefon de ultima generatie. Acum, starea lui este grava si are nevoie…

- La momentul respectiv, baiatul și-a explicat gestul spunand ca nu a vrut sa fie mai prejos decat colegii sai. Wang a ramas cu un handicap grav. La sapte ani de la operatia facuta intr-o clinica neautorizata, au aparut problemele, fiind imobilizat la pat. Parinti nu au stiut nimic. Baiatul…

- Cați dintre noi nu am glumit ca ar trebui sa ne vindem un rinichi pentru a ne permite cel mai nou model de iPhone, dar un tanar din China chiar a recurs la acest gest drastic, scrie World of Buzz. Xiao Wang are 24 de ani, dar in urma cu patru ani, cand era in liceu, a fost lansat pe piața noul iPhone…

