- Xiao Wang avea doar 17 ani atunci cand a decis sa isi vanda un rinichi pentru a obtine banii necesari pentru un iPhone 4, relateaza Mediafax.Adolescentul provenea dintr-o familie saraca, care nu ii putea cumpara smartphone-ul mult dorit. Asa ca Wang a gasit un spital ilegal care se ocupa cu…

- Situație dramatica in China. In urma unei explozii, cel putin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite, miercuri, in apropierea unei uzine chimice, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- Un barbat, care a incercat sa zboare cu deltaplanul pentru prima data in viața lui, a avut o experiența infioratoare. Instructorul de zbor, cel care trebuia sa se asigure ca totul va decurge fara probleme, a uitat sa il lege pe barbat de aparatul de zbor, iar acesta s-a ținut agațat de deltaplan pentru…

- In ultima perioada, au existat zvonuri ca Gina Pistol și Smiley s-au desparțit. In acest moment, blondina se afla in India, acolo unde filmeaza pentru „Asia Express”. Artistul a marturisit recent ca nu se va insura niciodata, deși prezentatoarea de la Antena 1 a spus in nenumarate randuri ca acesta…

- Apple a anunțat un profit net de 14,1 miliarde de dolari pe ultimele trei luni, in creștere fața de cele 10,7 miliarde anunțate anul trecut in același interval, in vreme ce veniturile au crescut la 62,9 miliarde de la 52,5 miliarde.