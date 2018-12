Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, a fost retinut dupa ce si-a intepat sotia cu un cutit in gat, dupa care a sesizat Politia. Acesta le-a spus oamenilor legii ca a si-a ranit sotia din greseala, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In data de 21.12.2018, polițiștii Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații din cadru Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, in colaborare cu Administrația Finanțelor Publice Gorj, au desfașurat o acțiune denumita generic ” MEREU APROAPE DE COMUNITATE”, in cadrul careia beneficiarii Complexului…

- In data de 20.12.2018, polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadru Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au desfașurat o activitate informativ – preventiva pe linia prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului in Piața Centrala din municipiul Tg. JIU. In cadrul discuțiilor…

- La data de 16 noiembrie a.c., politisti din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Novaci au fost sesizați de o femeie, din comuna Bengești Ciocadia, cu privire la faptul ca are un conflict cu tatal sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca, pe fondul unor neințelegeri,…

- Sustinerea interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj a fost amanata. Examenul ar fi trebuit sa aiba loc pe 29 octombrie. ”Din motive obiective se amana data susținerii probei interviu pentru concursul organizat in vederea ocuparii…

- In weekendul care tocmai a trecut comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Gorj și soția sa, patroana unei firme de panificație din Targu Jiu, au fost nași. Madalin Giurcau și soția sa au ales sa devina parinții spirituali ai unui cuplu din Targu Jiu. Imagini de la eveniment…