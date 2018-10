Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care, saptamana trecuta, a scos pistolul in stația de metrou Piața Victoriei, dupa o cearta cu un alt barbat, a fost identificat de polițiștii de la Brigata Poliție Transport Public. Principalul suspect este un tanar de 19 ani. Incidentul a avut loc pe 24 octombrie , in jurul orei 19. Doi barbați…

- Pe 24 octombrie, un angajat al metroului bucureștean a observat o cearta intre doi barbați, in zona de ieșire de la metrou Piața Victoriei, unul din ei scoțand dintr-o geanta un obiect ce parea a fi un pistol, anunța Poliția Capitalei. Polițiștii l-au prins pe pistolar, dupa 6 zile.”In aceasta…

- Momente de panica la metrou, miercuri seara. Un incident grav a avut loc in stația de metrou Piața Victoriei, unde un barbat ar fi scos pistolul dupa ce s-a certat cu un alt individ. Doi barbați s-ar fi luat la cearta, iar unul dintre ei ar fi scos un pistol, relateaza Știrile ProTV . Poliția a fost…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat joi, 23 august, doua perchezitii intr-un dosar de ultraj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si tulburarea ordinii si linistii publice deschis dupa protestele din Piata Victoriei, se arata intr-un comunicat de presa transmis…

- In baza unei informatii transmise de un cetatean politistilor de la IPJ Ifov a fost identificat barbatul care apare in imaginile din momentul atacarii femeii jandarm in timpul manifestatiilor din Piata Victoriei, de vineri seara. "In urma activitatilor desfasurate, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Ionut Liviu Cojoaca (30 de ani) si Claudiu Andrei Dobre (24 de ani), ambii din Bucuresti, sunt ultrasi din nucleul galeriei Clubului Sportiv al Armatei (Steaua), prezenti la fiecare meci al echipei de fotbal, scrie adevarul.ro. In urma audierilor de sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Evenimentele din Piata Victoriei de la aceasta ora se succed cu repeziciune. Violentele escaladeaza asa ca au inceput sa fie luate masuri. Una dintre ele se refera la decizia Metrorex de a inchide statia de metrou Piata Victoriei, incepand cu ora 20:00, trenurile urmand sa treaca prin aceasta statie…