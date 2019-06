Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a Romaniei a schimbat sentinta pronuntata in dosarul „UPA" de catre Curtea de Apel Iasi. Printr-o sentinta definitiva pronuntata aseara, cei trei judecatori ai Curtii Supreme au decis sa ii condamne pe toti cei patru inculpati din acest dosar, cea mai dura…

- Castigatorul Exatlon sezonul I, Vladimir Draghia, a fost condamnat definitiv de magistratii constanteni. Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au respins apelurile formulate de parchet care ceruse condamnare cu executare si de Draghia care solicitase sa fie achitat , scrie b1.tv.Astfel, pe langa…

- Un barbat din comuna argeșeana Bughea de Sus s-a batut strașnic joi seara cu un amic de pahar. Apoi a incercat sa-i agreseze pe oamenii legii. Martorii au chemat agenții de poliție din localitate, care au folosit un spray lacrimogen pentru a-i desparți pe turbulenți. Unul dintre recalcitranți a fugit…

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare, joi, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru instigare la abuz in serviciu. Curtea de Apel Pitesti a inlaturat solutia de achitare dispusa…

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Iasi Dan Anton, trimis in judecata de DNA, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, in urma apelului declarat. Sentinta initiala era de patru ani…

- In data de 10 mai 2019, pe rolul Curtii de Apel Constanta s a aflat spre solutionare un dosar in care un barbat din Tulcea este acuzat de omor. El a facut apel la decizia Tribunalului Tulcea, cerand revizuirea sentintei definitive prin care a fost acuzat de omor, dupa ce au aparut noi detalii privind…

- Condamnari definitive in apelul dosarului in care sase tineri sunt acuzati ca au distrus si vandut pe bucati instalatii si echipamente dintr un spital din judetul Tulcea. Ieri, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea definitiva a unui tanar, de 26 de ani, la 7,4 ani de inchisoare cu executare.…

- Fostul sef al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta, Dragos Poteleanu, a fost condamnat joi, de Tribunalul Constanta, la trei ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta.Tribunalul Constanta s-a pronuntat…