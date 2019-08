Stiri pe aceeasi tema

FIFA le-a transmis cluburilor Nantes si Cardiff City un mesaj conform caruia preconizeaza o conciliere in privinta platii sumei de transfer a fotbalistului argentinian Emiliano Sala, care a murit in ianuarie intr-un accident de avion, relateaza news.ro.

Novak Djokovic, detinatorul trofeului de la US Open, a facut o marturisire ingrijoratoare dupa calificarea in turul trei al editiei 2019, dupa 6-4, 7-6(3), 6-1 in fata argentinianului Juan Ignacio Londero, anunța MEDIAFAX.

Echipa Renault F1 confirma faptul ca Esteban Ocon va fi noul pilot Renault F1 Team incepand cu sezonul 2020 si va face echipa cu Daniel Ricciardo. Acest duo franco-australian va avea sarcina de a continua progresele echipei in cel de-al cincilea sezon al sau in Formula 1, anunța MEDIAFAX.

O femeie de 45 de ani, a murit, joi, dupa ce a fost atacata și lovita de mai multe ori in cap cu un topor, pe o strada din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Agresorii, care au reusit sa fuga, sunt cautați de polițiști, transmite MEDIAFAX.

George Roman, director programe in cadrul Salvați Copiii, a declarat ca cei de la Primaria din Vișeu de Sus ar fi trebuit sa monitorizeze atent activitațile desfașurate cu minorii care ar fi fost exploatați de un grup infracțional din Germania, anunța MEDIAFAX.

Dupa Ovidiu Horsia, mijlocas care a devenit in Copou cel mai bun marcator sub 21 de ani in acest debut de stagiune, Poli Iasi a imprumutat inca un tanar jucator de la FCSB. Este vorba de fundasul stanga de 19 ani Sorin Serban, acesta semnand, joi, un angajament pana in vara viitoare cu ieșenii, anunța MEDIAFAX.

La data de 6 august 2019, in jurul orei 17.45, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Alba Iulia au intervenit, pe strada Craivei din municipiu, unde mai multe persoane erau implicate intr-un conflict. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, scandalul a fost provocat de membrii

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere...