Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Constanta informeaza joi seara ca instanta a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele soferului care ar fi provocat accidentul de ieri seara, unde doua femei si un copil de trei ani si au pierdut viata.Reamintim ca, miercuri seara, in jurul orelor 20.00, a avut…

- Accidentul de pe podul din Ovidiu din Constanta in urma caruia a murit o familie intreaga, a fost provocat de un șofer din Negresti-Oaș, de 33 de ani. Tanarul circula beat și cu viteza, la volanul unui bolid Mercedes, spun jurnalistii de al ObservatorTv. Bunica, mama si nepoata de doar 3 ani au murit…

- Vezi filmul accidentului cumplit in care doua femei și o fetița de 3 ani au MURIT. Șoferul vinovat a fost ARESTAT.video+foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație in urma caruia doua…

- GRAV accident in Constanta: Au murit trei persoane, printre care un copil de 3 ani Miercuri seara a avut loc un grav accident in localitatea Ovidiu din județul Constanța. In urma impactului au murit doua femei, de 31 si 61 de ani și un copil de 3 ani. O alta femeie de 44 de ani, […]

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un accident rutier petrecut in localitatea Ovidiu, acolo deplasandu-se un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, trei…

- Doua femei si un copil de trei ani au murit, miercuri seara, in urma impactului dintre trei masini, in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. O alta femeie a fost ranita grav. Soferul vinovat, care ar fi incercat sa fuga de la locul accidentului, a fost retinut de politisti.

- UPDATE: In urma cu puțin timp a fost declarat decedat și copilul. Centrul INFOTRAFIC informeaza ca pe DN2A (E87), la iesirea din localitatea Ovidiu catre Lumina (judetul Constanta), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, doua persoane…

- Baiatul de 13 ani care a fost ranit in accidentul rutier provocat de mama sa in localitatea bistriteana Parva s-a stins joi dimineata, la clinica de specialitate din Targu Mures, unde a ajuns cu un elicopter SMURD, la scurt timp dupa accident.