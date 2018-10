Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dumitru, tanarul arestat pentru ca a furat pistolul jandarmeriței Ștefania, agresata in Piața Victoriei la mitingul din 10 august, a dat doua declarații contradictorii dupa reținerea sa. La prima audiere, barbatul a dat o declarație falsa, in incercarea de a scapa de acuzații. Ulterior, el a…

- Jandarmerița care in noaptea de 10 august, in timpul protestului din Piața Victoriei, a fost batuta cu bestialitate in timp ce imaginile erau transmise in direct la televizor, a oferit primele declarații și spune ca cel mai mult regreta faptul ca parinții ei au vazut ce s-a intamplat. Ștefania, in varsta…

- 1. Daniel Dumitru a locuit multa vreme in Voluntari, alaturi de fosta sotie cu care are o fiica de sapte ani. Voluntariul e un fief politic al PSD, de unde exista informatii neoficiale ca ar fi fost adusi huligani in Piata Victoriei. 2. Barbatul arestat pentru furtul armei este adus in discutie in legatura…

- Daniel Dumitru (32 de ani), barbatul care a batut-o și i-a furat pistolul femeii jandarm, in timpul protestului din 10 august, lucreaza la DIGI. cea care a facut dezvaluirea este chiar mama lui. Daniel Dumitru, individul banuit ca a furat arma femeii jandarm batuta de huligani, in Piata Victoriei,…

- Doi barbati au fost retinuti, joi, in urma perchezitiilor facute in dosarul privind agresarea a doi jandarmi si sustragerea unei arme la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, Parchetul precizand ca unul dintre ei a lovit un jandarm, iar celalalt a tras un foc de arma cu pistolul furat de la femeia…

- Arma furata de la Ștefania, jandarmerița agresata la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august, a fost gasita in comuna Petrechioaia, din județul Ilfov. Arma a fost ascunsa intr-o zona izolata, la marginea lacului. A fost ingropata in dreptul unor copaci. Este vorba despre un pistol Carpați cu gloante,…

- ​Apar primele imagini cu jandarmerița de 23 de ani care a fost batuta vineri seara de protestatarii din Piața Victoriei. Momentul in care Ștefania, jandarmerița de 23 de ani batuta de huligani, era ajutata de colegi sa iasa din zona unde erau luptele cu protestatarii a fost suprins…

- Piața Victoriei la protestul din 10 august (foto: Știrile ProTV) Doamna Carmen Dan, dupa ce a jurat ca nu s-a jucat cu gazul lacrimogen in Piata Victoriei, sustine cu aplomb ca, in seara cu pricina, a venit din concediu si s-a asezat in cladirea Ministerului de Interne. „Invit public sa iasa orice angajat…