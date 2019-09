Tanarul cadru medical militar, condus azi pe ultimul drum. Este inmormantat in localitatea Poarta Alba

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Ionut Ailincai, un tanar cadru medical militar, care a fost admis in urma cu o luna ca brancardier la Spitalul Militar Constanta, va fi condus pe ultimul drum sambata, 28 septembrie 2019, dupa ce viata lui s a incheiat brusc la doar 26 de ani. Barbatul a decedat in urma unui accident rutier care…

- Tanarul care a decedat in aceasta dimineata la la Popas Valu lui Traian era angajat ca bracardier la Spitalului Militar Constanta. Informatia a fost confirmata de reprezentantii unitatii sanitare. Soferul decedat era brancardier, in Sectia chirurgie generala din cadrul Spitalului Militar Constanta,…

- Joi, 12 septembrie, Dani Vicol, tanarul care si-a pierdut viata nevinovat, in accidentul provocat de fiul sefului LPF, Mario Iorgulescu, este condus pe ultimul drum. Acesta a lasat in urma doi copii orfani de tata. Dani Vicol va fi inmormantat langa sora lui.

- Petrisor Vasile Cioroaba, un tanar roman de doar 18 ani, a avut parte de un sfarsit tragic. Plecat in Italia, Petrisor a fost ucis in urma unui accident rutier si lasat abandonat pe marginea drumului. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum.

- Marius Barascu, preot al Parohiei Parava din Bacau, a fost condus pe ultimul drum de mii de oameni care l-au iubit! Acesta s-a stins din viata cu o zi inainte de a implini 35 de ani, in urma unui accident rutier. Preotul se intorcea la Piatra Neamt cand un batran a intrat pe contrasens si a lovit puternic…

- ■ preotul Marius Gabriel Barascu a sfirsit intr-un tragic accident pe E-85 ■ a decedat cu o zi inainte de a implini 35 de ani ■ patru copii au ramas orfani ■ el a slujit si la catedrala Episcioala din Roman si a fost pedagog la Liceul Episcop Melchisedec Stefanescu ■ a fost hirotonit in […] Articolul…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in localitatea Valu lui Traian, in zona marcata de capatul parapetului median de pe DN3, pe directia de mers dinspre Constanta.In eveniment au fost implicate doua automobile. Soferul masinii inmatriculate in Arges a intentionat sa intoarca pe banda…

- Vineri, 5 iulie 2019, polițiștii din Sebes au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier ușor, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 67C, pe raza localitații Sasciori. Un barbat de 63 de ani, din localitatea Petrești in timp ce conducea un tractor nu s-a asigurat la schimbarea direcției…