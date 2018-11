Stiri pe aceeasi tema

- CNAS a transmis, vineri, precizari in urma aparitiei in spatiul public a unor "afirmatii neconforme cu realitatea referitoare la pozitia CNAS fata de trimiterea in Belgia, la tratament, a tanarului din Piatra Neamt care a suferit arsuri". "In urma verificarilor efectuate in cazul celor doi pacienti…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Sibiu, ca tanarul ars din Piatra Neamt, transferat la un spital in Belgia, are 50% sanse de supravietuire, neputand fi inca operat, din cauza ca starea lui este foarte grava. ‘Acum cinci minute am primit ultimul raport. (…) Este 50 – 50, adica…

- Tânarul ranit în explozia de la Piatra Neamt a ajuns în Belgia, însa starea lui de sanatate este foarte grava, potrivit Sorinei Pintea, ministrul Sanatatii, scrie realitateadesibiu.net

- Tanarul ranit in explozia dintr-un bloc din Piatra Neamt care a fost transportat din Iasi in Belgia nu a putut fi operat, starea sa fiind foarte grava. "Sansele sunt 50 - 50", a anuntat, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Acum cinci minute am primit ultimul raport. Sansele sunt 50 - 50. Nu…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…

- Barbatul ranit in explozia de miercuri dupa-amiaza, dintr-un in bloc din Piatra Neamt a fost operat de urgenta la Iasi, in cursul noptii de miercuri spre joi, dar starea lui este in continuare foarte grava, avand arsuri pe 65% din suprafata corpului. "Pacientul este in stare grava, in sectia…

- Tanarul ranit grav in explozia din Piatra Neamt este in stare foarte grava, are arsuri pe 65 la suta din corp si urmeaza sa fie transferat in Belgia, medicii de la Iasi, unde a fost dus inca de miercuri asteptand, joi, datele transferului.

- Barbatul in varsta de 29 de ani ranit grav in explozia de ieri dintr-un bloc din municipiul Piatra Neamț ar putea fi transferat in Belgia pentru a fi tratat la o clinica specializata, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. El a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Tanarul nu a putut…