Tânărul ars grav în explozia din Piatra Neamţ, transferat în Belgia Barbatul ranit in explozia de miercuri dupa-amiaza, dintr-un in bloc din Piatra Neamt a fost operat de urgenta la Iasi, in cursul noptii de miercuri spre joi, dar starea lui este in continuare foarte grava, avand arsuri pe 65% din suprafata corpului. "Pacientul este in stare grava, in sectia ATI. Are arsuri pe 65% din suprafata corporala. A fost operat de medici de la chirurgia plastica, este internat in sectia ATI, intubat si are arsuri pe caile aeriene. Doamna ministru ne-a transmis ca a facut toate demersurile pentru a fi transferat catre Belgia. Inca nu avem ora la care se va intampla… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul ranit grav in explozia din Piatra Neamt este in stare foarte grava, are arsuri pe 65 la suta din corp si urmeaza sa fie transferat in Belgia, medicii de la Iasi, unde a fost dus inca de miercuri asteptand, joi, datele transferului.

- Barbatul in varsta de 29 de ani ranit grav in explozia de ieri dintr-un bloc din municipiul Piatra Neamț ar putea fi transferat in Belgia pentru a fi tratat la o clinica specializata, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. El a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Tanarul nu a putut…

- Un tanar cu arsuri pe 70- din suprafata corpului, care a fost adus de la Neamt la Iasi, este in stare foarte grava. A fost operat noaptea trecuta si se afla in sectia ATI. Este intubat. Are arsuri chiar si pe caile aeriene. Tanarul de 28 de ani a fost ranit in urma unei explozii foarte puternice care…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu a stiut si nici nu a fost intrebat de nimeni despre tanarul ranit in urma exploziei de la Piatra Neamt. Precizarile vin dupa ce presa locala a relatat ca pacientul a fost transportat cu ambulanta la Iasi intrucat nu s-a gasit…

- Acesta a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe plagi in piept, cea mai adanca dintre ele cauzandu-i o ruptura a plamanului. „Pacientul in varsta de 42 de ani prezenta plagi injunghiate precordial si un hemopneumotorax (n.red. prezenta concomitanta…

- Desi s-a ales cu mai multe traumatisme la nivelul capului si fetei, dintre care una foarte grava la una dintre sprancene, barbatul, care se afla in stare de ebrietate, a refuzat continuarea analizelor si a parasit Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. „Pacientul…

- O femeie de 31 de ani a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce concubinul a stropit-o cu spirt si i-a dat foc. Intamplarea a avut loc in seara de duminica spre luni, iar femeia s-a ales cu arsuri pe aproape toata partea superioara a corpului, in zona…

- Acesta a ajuns in Unitatea de Primire Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu arsuri pe aproximativ 30- din suprafata corpului, cele mai multe arsuri, cu grade de la I la III, fiind in zona toracelui, fetei si a mainii drepte. „Pacientul in varsta de 44 de ani a ajuns in UPU cu arsuri cauzate…