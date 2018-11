Stiri pe aceeasi tema

- Situație disperata pentru barbatul ranit in explozia care a avut loc ieri intr-un apartament din Piatra Neamț. Medicii au vrut sa il trimita la una dintre cele trei clinici pentru arși din Capitala, dar nu au gasit loc. Acum, incearca sa il transferare la un spital din Belgia.

- Exact la trei ani de la Colectiv, autoritațile nu au gasit în spitalele din România un pat liber pentru a-l trata pe tânarul care a suferit arsuri pe aproximativ 75% din corp, în urma exploziei din Piatra Neamț.

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu a stiut si nici nu a fost intrebat de nimeni despre tanarul ranit in urma exploziei de la Piatra Neamt. Precizarile vin dupa ce presa locala a relatat ca pacientul a fost transportat cu ambulanta la Iasi intrucat nu s-a gasit…

