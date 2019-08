Tânăra Thalia Olvino, încoronată Miss Venezuela 2019 Noua regina a frumusetii are 19 ani, studiaza Stiintele Administrative si se defineste ca o persoana 'independenta, intreprinzatoare, curajoasa si sigura, cu o personalitate linistita si cordiala'. In cadrul unui interviu cu membrii juriului, inainte de concurs, Thalia Olvino a dezvaluit ca a practicat inotul sincron timp de opt ani, fapt care a ajutat-o sa capete incredere in ea insasi. Candidata din Delta Amacuro, aceeasi regiune din care a provenit si ultima reprezentata venezueleana incoronata Miss Univers, a devansat-o pe gimnasta Melissa Jimendez, reprezentanta statului Zulia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

