O tanara care se afla in drum spre Timișoara s-a dezbracat și s-a intins cu dezinvoltura pe iarba, fara a fi indimidata de traficul rutier și pietonal care se desfașura in imediata vecinatate, chiar in fața Direcției de Finanțe din Giurgiu. „Fiecare zi este o provocare. Ne-am convins inca o data de acest lucru ieri […] Articolul Tanara surprinsa in timp ce facea plaja, nud, in fața unei instituții publice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .