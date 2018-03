Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii bistrițeni s-au trezit azi-dimineața cu parbrizele inghețate bocna, numeroase trotuare sunt acoperite de polei in Bistrița, astfel incat – avand in vedere condițiile meteo nefavorabile din acest sfarșit de saptamana și in contextul avertizarilor meteo emise – Poliția bistrițeana va ofera cateva…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Maramureș au identificat și indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen Golf, in valoare de 70.000 lei, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia, alerta fiind introdusa in cursul aceleiași zile. In data de 15 martie a.c.,…

- Politistii din structurile de Transporturi au actionat la nivel national, in perioada 12-13 martie a.c., in statiile de cale ferata si in trenurile de calatori pentru prevenirea si combaterea comercializarii de produse fara documente legale, expirate, contrafacute sau de contrabanda. In cele doua zile…

- Actiune pentru mentinerea climatului de siguranta publica in zona barurilor și discotecilorPeste 300 de sancțiuni aplicate pentru ilegalitațile identificate.In perioada 09-10 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat o acțiune complexa…

- NERVI… Politistii ies la proteste, enervati de ultimele declaratii ale deputatului PSD de Vaslui, Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor. Oamenii legii anunta ca vor protesta pentru ca nu au primit inca majorarile salariale promise si cer sa li acorde…

- In perioada 7-8 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni in sistem integrat, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Bistrita si din cadrul Politiilor orasenesti Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai. Actiunile au vizat prevenirea si…

- Marti, 6 martie, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu politisti din Baia Sprie au desfasurat activitati la sediile unor societati comerciale pentru a verifica modul de instalare si intretinere a sistemelor de supraveghere video. In urma controlului efectuat la sediul unei…

- Ieri, 06 martie, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu politisti din Baia Sprie au desfasurat activitati la sediile unor societati comerciale pentru a verifica modul de instalare si intretinere a sistemelor de supraveghere video. In urma controlului efectuat la sediul unei…

- Calvarul unei clujence domiciliata in Turda s-a sfarșit. Politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Ordine Publica, au luat masura retinerii pe o perioada de 24 ore fata de un barbat de 47 de ani, din municipiul Turda, pentru savarșirea “infracțiunilor de lovire sau alte violențe”…

- Polițiștii locali fac in aceasta perioada ample acțiuni de verificare a modului in care comercianții de marțișoare respecta legislația din domeniu și dețin autorizațiile necesare desfașurarii de astfel de activitați de vanzare. Au fost verificați pana acum un numar de 428 comercianți de marțișoare,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, Biroul de Ordine Publica, au efectuat acțiuni cu efective marite pe raza municipiului Gherla, pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale. In cadrul acțiunilor, au fost legitimate 48 de persoane și verificate 35…

- Politistii au o norma de amenzi pe care trebuie sa o realizeze, a anunțat liderul filialei Neamt a Sindicatului Politistilor Europol, agentul principal Ioan Canarau. ”Politistii de la Ordine Publica si de la Rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Neamt…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-rutier efectueaza cercetari in privinta unui cetatean ucrainean care a incredintat fiului sau un autovehicul cu remorca pentru a-l conduce, desi avea cunostinta despre faptul ca permisul detinut de catre tanar nu ii dadea acest…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Alba, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, specializati in combaterea delictelor silvice, au confiscat, luni, 30,52 de metri cubi de material lemnos, in urma unui…

- In cadrul unei acțiuni desfașurate duminica, 11 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au legitimat și verificat 77 de persoane și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 7.830 lei. Oamenii legii au prins…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- In noaptea de 6/7 februarie, pe o strada din Bistrița, polițiștii Biroului de Ordine Publica au oprit pentru legitimare un tanar de 21 ani din oraș. Ce au descoperit polițiștii in urma controlului corporal i-a pus pe ganduri:

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Polițiștii salajeni au intervenit in perioada 4 decembrie 2017-31 ianuarie 2018, la peste 1.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin apelul de urgența 112. In urma acestor actiuni, au constatat 647 de infractiuni, din care 124 la regimul circulației rutiere, 282 contra patrimoniului, iar diferența,…

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- IPJ Alba a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Alba Iulia si pe raza localitatilor rurale arondate, pentru cresterea gradului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor si contravențiilor. Au fost legitimate 293 de persoane, verificate 241 de autovehicule si…

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni si 20…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Arad, de la Biroul de Ordine Publica, Biroul Rutier, Biroul de Investigații Criminale, Proximitate, secțiile de poliție urbana și Serviciul Transporturi Feroviare, au desfașurat duminica seara o acțiune cu efective marite, in vederea menținerii unui climat…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei de Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni si u fost aplicate 76 de amenzi, in valoare de peste 28.000 de lei. La data de 25 ianuarie 2018 Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin…

- Polițiștii salajeni de la structurile de ordine publica au desfașurat in anul 2017, 415 acțiuni pentru combaterea ilegalitaților in domeniul silvic. In acest context, au aplicat peste 18.000 sancțiuni contravenționale, in valoare de 8,7 milioane de lei, din care 638 au fost la Legea 171/2010, privind…

- Administratorul unei societati comerciale de exploatare, prelucrare si comercializare a materialului lemnos este cercetat de politistii de la Combaterea Delictelor Silvice pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata. La data de 15 ianuarie a.c., in municipiul Bistrita, politistii Biroului de Ordine…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Miercuri, intre orele 10.00 – 21.00, politistii Biroului de Ordine Publica si cei din cadrul Biroului de Investigare a Criminalitatii Economice Sighetu Marmatiei, impreuna cu specialisti din cadrul Ocolului Silvic din municipiu, au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea transportului…

- Politistii constanteni au primit, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva pe numele lui Radu Mazare si au demarat procedurile ce vor conduce la emiterea mandatului european de arestare pe numele fostului edil. Reprezentantii…

- Pe 8 ianuarie, un șofer in virsta de 36 de ani, din Suceava, a fost surprins circulind cu 101 kilometri la ora, pe DN17, la Frasin. In acea zi, polițiștii au amplasat radare in cascada pe DN17, intre Suceava și Bistrița, pentru reducerea riscului rutier cauzat de viteza excesiva sau neadaptata. In cadrul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 42 de evenimente, au aplicat 160 de amenzi si au constatat 30 de infractiuni. La data de 8 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 42 de evenimente, din care 38 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta…

- In perioada 5-7 ianuarie, polițiștii au organizat acțiuni preventive in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Astfel, polițiștii de ordine publica au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, persoanelor care au incalcat unele…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sarmasag au prins in flagrant vineri, 29 decembrie, in jurul orei 21.30, un barbat de 53 de ani, din comuna, in timp ce efectua fara drept operatiuni cu articole pirotehnice. Asupra acestuia au fost gasite 28 de cutii cu articole pirotehnice, in care se…

- Polițiștii din cadrul structurilor Serviciului Rutier și Ordine Publica, ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea vor asigura in zilele urmatoare o atenta monitorizare a traficului, pe unele dintre cele mai importante segmente de drum de pe raza județului.…

- ACTIVITAȚI PE LINIE SILVICA In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 21 – 27 decembrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 55 controale,…

- In perioada 23-26 decembrie, peste 150 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic, pentru mentinerea climatului de siguranta publica pe perioada Craciunului, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente negative deosebite, fapte grave, comise cu violenta si nici accidente rutiere in urma careia…

- Vineri, 22 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii de Ordine Publica si de politistii Serviciului Pentru Operatiuni Speciale au efectuat perchezitii la domiciliile unor persoane din Alba Iulia, banuite de detinerea si…

- De la debutul actiunii „Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut 51 de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice, au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 7 – 13 decembrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 116 controale, din care 111 pe drumurile publice și 5 in fondul…

- Politistii de la ordine publica au constatat 10 infractiuni, au aplicat peste 400 de amenzi si au ridicat 750 de kilograme de peste proaspat si aproape 30 de plase de pescuit, in urma unei actiuni pentru protejarea fondului piscicol si prevenirea braconajului. In perioada 14 - 21 decembrie a.c., sub…

- Ieri, 21 decembrie 2017, politistii Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Municipiului Sebes si lucratori din cadrul Garzii Forestiere Judetene Alba, au facut un control la o societate comerciala din Sebes, ce oferea, spre vanzare, brazi de Craciun. In urma verificarilor…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au confiscat 309 brazi de Craciun, in urma unor controale in locuri de comercializare si in trafic. Actiunile de verificare a modului in care este respectata legislatia privind transportul si comercializarea brazilor de Craciun vor continua si in zilele ce…

- Politistii din Alba Iulia si cei din Baia de Aries au depistat, in trafic, alte doua transporturi ilegale de pomi de Craciun. Miercuri, oamenii legii au confiscat 32 de brazi. Potrivit IPJ Alba, in 20 decembrie, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat…

- Peste 14.000 de produse cu continut pirotehnic au fost confiscate, miercuri, de polițiștii din Alba Iulia, in urma unui control efectuat in zona unei piete din municipiu. Un tanar s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, in 20 decembrie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului…

- La data de 18 decembrie a.c, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au actionat pe linia respectarii prevederilor Legii nr. 126/1995, republicata, privind regimul materiilor explozive. In aceeasi zi, politistii au depistat pe strada Gavrilov Corneliu, din municipiul Tulcea,…

- Zeci de firme din Lugoj s-au trezit, joi, la usa cu politisti si echipe de control de la Timisoara. Actiunea pusa la cale de politistii lugojeni din cadrul Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice Timis face parte dintr-un plan mai amplu care se desfasoara in apropierea sarbatorilor de iarna.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat peste 160 de amenzi si au constatat 11 infractiuni. In perioada imediat urmatoare, vor fi intensificate actiunile, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea ilegalitatilor generate de comertul cu alimente,…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la ordine publica, au fost aplicate peste 250 de amenzi, in valoare a de aproape 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 6 12 decembrie a.c, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica…