Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani a ajuns în coma la spital, iar alți doi sunt raniți, dupa ce mașina în care se aflau a lovit un copac, pe o șosea din județul Constanța, în timpul nopții de vineri spre sâmbata. Vehiculul, luat de acasa fara ca parinții sa știe, era condus de unul dintre…

- UPDATE „In urma verificarilor s a stabilit cp șoferul de 28 ani implicat in accidentul de pe str. C.D. Gherea, in incercarea de a parasi locul accidentului, a mai avariat 3 autoturisme, iar pe str. Castelului a lovit zidul imobilului cu nr 130. Barbatul nu poseda permis de conducere, iar autoturismul…

- Un sofer de taxi a fost ranit, joi, intr-un accident rutier care s-a produs la iesirea din municipiul Constanta spre Ovidiu si in care a fost implicat si un microbuz. Dupa impact, taximetrul a luat foc.

- Un barbat aflat sub influenta alcoolului, care conducea fara permis, a produs un accident rutier la Vinerea. A intors masina fara sa se asigure si a acrosat alt autoturism, ce circula regulamentar. Accidentul s-a petrecut luni, in jurul orei 22.00, pe strada Principala din Vinerea. Un barbat de 50 de…

- Un sofer baut a lovit doi turiști pe o trecere de pietoni si a fugit. Una dintre victime este un cetațean olandez. Un barbat baut s-a urcat la volan si a accidentat doi turiști pe o trecere de pietoni din Navodari, apoi si-a continuat drumul, fiind prins dupa cateva ore. Potrivit reprezentanților IPJ…

- Accidentul a avut loc sambata noapte, pe DJ 119 A, pe raza localitatii Costisa, unde un pieton in varsta de 72 de ani a fost acrosat de o autoutilitara al carei sofer a parasit ulterior locul accidentului. Politistii au identificat autoutilitara in afara localitatii Costisa, precum si persoana banuita…

- O politista de la IPJ Alba a fost ranita usor intr-un accident de circulatie petrecut miercuri, in jurul orei 11.00, pe Calea Motilor din Alba Iulia, zona Kaufland. Din primele date, in accident au fost implicate masina Politiei si alt autovehicul. Politista conducea autospeciala IPJ Alba, in momentul…

- Politistii constanteni au tras mai multe focuri de arma in noaptea de sambata spre duminica, pentru a opri un tanar de 17 ani care luase mașina parinților prietenei sale și o conducea in municipiul Constanța. In timpul urmaririi, mașina condusa de adolescent a lovit un alt autoturism, scrie Mediafax. …