Incident grav, sambata dupa-amiaza, in judetul Iasi. O femeie care facea parapantism a cazut in gol de la circa 15 metri inaltime. Impactul cu solul i-a produs leziuni multiple, astfel ca a avut nevoie de prezenta cadrelor medicale. Dupa ce a fost ajutata de medicii ajunsi la locul incidentului, tanara in varsta de 25 de ani […] Tanara preluata de elicopterul SMURD, dupa ce a cazut cu parapanta