Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de robotica a Romaniei – MICROBOTS INC., a obținut, duminica, locul al doilea și medalia de argint la World Robot Olympiad, olimpiada internaționala de robotica desfașurata la Chiang Mai din Thailanda, in perioada 16-18 noiembrie 2018. World Robot Olympiad este una dintre competițiile…

- Diana Stancic (17 ani), eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati, este medaliata cu argint la Olimpiada Nationala de Fizica din 2018, are rezultate bune si la Astronomie si vrea sa-si continue studiile in strainatate.

- Anna Kawaguchi (15 ani) este eleva in clasa a IX-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, fiind deopotriva japoneza si romanca. Traieste in Galati de la varsta de un an si a absolvit scoala cu zece pe linie. Este foarte populara in randul colegilor sai, dovada ca a si fost aleasa vicepresedinte…

- Daria Harabor, de la Colegiul National „Vasile Alecsandri” Galati, si Maria Iordache, de la Colegiul National "Nicolae Balcescu" Braila, au dominat Olimpiada Internationala de Astronomie, care s-a desfasurat in Sri Lanka, in perioada 6 –14 octombrie 2018.

- David Turturean, elevul din Suceava care a solicitat donații pentru a ajunge la o olimpiada internaționala din China, in luna noiembrie, a participat de curand și la o olimpiada de Astronomie din Sri Lanka, unde a fost medaliat cu aur. Și ceilalți patru colegi ai lui au fost medaliați in Sri Lanka.…

- Marele violonist britanic Nigel Kennedy se reintoarce in Romania. Ȋnscrie-te si poti castiga una dintre cele 5 invitatii duble la concertul lui Nigel Kennedy - BACH MEETS KENNEDY MEETS GERSHWIN din 8 octombrie de la Sala Palatului.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, s-a intalnit marti cu liderul Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, ocazie cu care a avut loc "un schimb deschis de opinii" cu privire la situatia din Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES,…

- Luni, la miezul noptii, se incheie inscrierea in competitia „Fotograful Anului in Romania”, cel mai important concurs de fotografie din tara noastra, in cadrul caruia marele premiu este de 30.000 de lei si la care oricine poate participa, chiar daca a realizat o poza cu telefonul mobil, nu cu un aparat…