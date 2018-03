Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 luni din judetul Prahova a murit din cauza rujeolei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Familia a sunat la 112, iar la locul solicitarii a intervenit un echipaj SMURD care a transportat victima in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Potrivit medicilor, femeia era cunoscuta cu sindrom depresiv. „Pacienta a fost gasita in stare comatoasa, dupa o ingestie…

- Cei doi barbati au fost transportati in weekend de echipaje medicale in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu multiple plagi taiate. Potrivit medicilor, Alexandru N., in varsta de 51 de ani, prezenta o plaga injunghiata penetranta in torace. Barbatul a fost operat de…

- Spitalul „Sfantul Spiridon" are sefi de sectie alesi prin concurs. Unitatea medicala a organizat in ultimele trei saptamani un concurs general pentru toate sectiile clinice, la finalul caruia s-au ales 21 de sefi pentru tot atatea sectii. Spre deosebire de „vechea garda", potrivit datelor publicate…

- Un barbat de 47 de ani, din județul Argeș, și-a injunghiat iubita chiar de Ziua Femeii, iar apoi a incercat sa se sinucida, infigandu-și un cuțit in inima. Echipajul medical sosit la fața locului l-a luat pe barbat, care era extrem de agitat, pentru a-l duce la spital, insa a lasat-o pe femeie la locul…

- Providența i-a scos in cale, la momentul potrivit, un om potrivit, care a intuit ca misiunea de a salva oameni in momente dintre cele mai critice este adevarata ei menire. Era in liceu și credea ca va face Literele sau Dreptul. A invațat pentru Medicina, a intrat din primul an la Iași și a absolvit…

- Un tanar de 18 ani din Iași a vrut sa se sinucida dupa o cearta cu iubita! Baiatul ara suparat pentru ca acum cateva zile s-ar fi certat cu pritena lui, care locuiește in Arad. Tanarul s-a nascut la Arad, insa dupa ce mama lui a decedat, s-a mutat la bunica sa. De la patru ani, batrana s-a ocupat de…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare, au declarat surse judiciare pentru AGEPRES. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Potrivit surselor citate,…

- Pacientul a fost internat si operat in sectia clinica de ortopedie de la Spitalul „Sfantul Spiridon", dupa ce anterior a fost evaluat in Unitatea de Primire Urgente. „Pacientul cu fractura bimaleolara deschisa si cu etilism acut a fost dus direct in sala de operatie. Barbatul a relatat ca a consumat…

- GRAV… Un copil de un an și noua luni, din localitatea Bobești, a ajuns in stare grava la Spitalul de Arși din București, dupa ce a fost scapat intr-un lighean plin cu apa clocotita in care mama bebelușului voia sa spele rufe. Femeia a povestit ca, intr-un moment de neatenție, fiul ei a cazut cu [...]

- Astfel, in ultima garda, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" s-au prezentat cinci pacienti cu traumatisme usoare dupa ce au cazut din picioare. „Un barbat in varsta de 40 de ani s-a prezentat in UPU policontuzioant prin cadere accidentala de pe scara, de la aproximativ…

- Holban este acuzat de tentativa la omor dupa ce, in dimineata zilei de 28 ianuarie, in jurul orei 4.30, l-ar fi injunghiat pe politistul Iulian Dorel Dumitras. Acesta din urma, angajat al unei structuri speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, ar fi fost agresat inainte de se…

- Bebelușul de 10 luni din Bacau, care a fost diagnosticat cu rujeola și transportat de urgența de la SJU Bacau la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi a decedat in noaptea de joi spre vineri. Copilul a fost adus marți la Terapia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victima, o femeie in varsta de 35 de ani, nevaccinata, a murit la Spitalul de Boli Infectioase, acolo unde a fost internata in stare grava. Pacienta a fost internata in unitatea medicala cu diagnostic de gripa si i s-au recoltat probe care au fost trimise la Bucuresti. Pana la ora scrierii acestei stiri,…

- Un apel la 112 a anunțat duminica in jurul orei 15:15 faptul ca fetița de 1 an a fost oparita in localitatea Feldioara. La fața locului a fost imediat trimis un echipaj SMURD din cadrul subunitații Mociu. Ajunși la fața locului paramedicii au constata faptul ca bebelușul a suferit arsuri pe intregul…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- Doi soti din localitatea Borosesti, comuna Scanteia, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce casa in care locuiau a luat foc in timp ce ei, se pare, dormeau. Victimele, o femeie in varsta de 59 de ani si un barbat in varsta de 62 de ani, au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- In noaptea de Valentine"s Day, dupa ce s-a certat cu iubita cu care locuia, un iesean a dormit in zapada. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a ajuns ulterior in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu frisoane si hipotermie usoara. Barbatul le-a povestit medicilor ca, in…

- Un iesean a sfarsit tragic, oprindu-i-se inima chiar in timp ce juca la „pacanele", intr-un local cu aparate pentru astfel de jocuri. Barbatul, in varsta de 45 de ani, a decedat alaltaseara, in jurul orei 22.30, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Pacientul a fost…

- Al doilea deces provocat de gripa din acest an a fost confirmat de Ministerul Sanatatii. Un adolescent de 17 ani din Chisinau, care a contractat virusul gripal tip B, a murit ieri, la Spitalul ”Valentin Ignatenco”.

- O familie din cartierul Dacia a fost spitalizata dupa o explozie a centralei termice din apartament. Deflagratia s-a produs luni seara, in jurul orei 21, in timp ce barbatul din familie ar fi incercat sa sudeze o teava de la centrala termica, fara sa se asigure ca alimentarea cu gaz a fost oprita complet.…

- O fetita in varsta de noua ani a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu arsuri pe ambele coapse din cauza ca a cazut in apa fierbinte in care se pregatea sa faca baie, dupa ce ar fi adaugat apa rece. Aceasta prezenta arsuri de gradele II si III, necesitand…

- O fata de 16 ani a fost lovita, marți dimineața, pe trecerea de pietoni de catre o mașina, la Sebeșel, comuna Sasciori, anunța Poliția Alba. Potrivit sursei citate, adolescenta trecerea strada pe trecerea de pietoni. ”Victima a fost transportata la Spitalul din Sebeș. Posibil accidentata ușor”, potrivit…

- Astfel, un pacient in varsta de 31 de ani din judet a fost internat in sectia clinica OMF de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu fractura de mandibula, cu contuzie toraco-abdominala, cu traumatism cranio-cerebral si cu traumatism cranio-facial. Un al doilea pacient, un barbat in varsta de 33 de ani din…

- Scafandrii au scos marti dimineata, in urma unui anunt la 112, un barbat din raul Dambovita, in zona Splaiul Unirii-Pod Timpuri Noi, au anuntat oficialii ISUBIF. Barbatul a fost transportat la Spitalul "Bagdasar-Arseni" dupa ce i s-au facut manevre de resuscitare. Victima in varsta de…

- Caz halucinant in Suceava! O fetita in varsta de 2 ani a suferit arsuri de gradul trei pe o treimea din corp, insa nu a fost dusa la medic. Potrivit monitorulsv.ro, fetita a fost oparita cu apa clocotita.

- Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni, intr-un autobuz care circula in Iasi."In urma unui conflict spontan, un barbat a injunghiat un tanar de 16 ani. Imediat, soferul autobuzului a blocat usile de acces si a sunat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fata locului…

- Un barbat care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns alaltaseara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular, bucata de metal traversandu-i capul…

- Un bacauan care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns marti seara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular. „In urma investigatiilor, pacientul a fost…

- Pentru unii ieseni, problemele conjungale se rezolva la spital. Doua paciente care au ajuns in ultima garda in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza relatiilor amoroase complicate in care sunt implicate. Astfel, o femeie de…

- O familie din Prisacani a fost distrusa din cauza unei posibile intoxicatii cu gaz metan de la butelie: un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar sotia sa, in varsta de 65 de ani, a ajuns in coma la Spitalul „Sfantul Spiridon". Pacienta a fost preluata, duminica, de medicii din Unitatea de Primire…

- Pacientul a fost transportat in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu numeroase rani. „Barbatul, policontuzionat prin agresiune fizica, prezenta traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, traumatism cranio-facial, epitaxis anterior bilateral oprit spontan,…

- Un politist din Iasi se afla internat la Spitalul de Neurochrurgie „Nicolae Oblu” dupa ce a fost injunghiat, dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club. Barbatul, in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi se afla…

- Gripa a facut la Iasi prima victima din acest sezon rece. Un barbat tanar, de numai 40 de ani, nevaccinat insa impotriva gripei, obez, a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" cu suspiciunea de gripa. Analizele de laborator au aratat, post-mortem, ca victima era infectata cu virusul…

- Clinica de Ortopedie de la Spitalul „Sfantul Spiridon" este supraaglomerata. Cele 60 de paturi de la sectia clinica de ortopedie s-au dovedit insuficiente in aceste zile in care zeci de pacienti ajung la spital cu diverse fracturi provocate de cazaturile pe gheata. In aceste conditii, numarul de paturi…

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.

- Accidentele casnice si de munca au adus cinci victime in urgente. Potrivit medicilor, in ultima garda, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au ajuns cinci oameni din judet raniti dupa diferite accidente. Astfel, un barbat de 48 de ani din Razboieni a avut nevoie de…

- Starea de provizorat a actualei clinici de chirurgie plastica a inceput in decembrie 2014 si se mentine si astazi din cauza ca Spitalul „Sfantul Spiridon" nu a primit cele 15 milioane de lei pe care le-a estimat pentru dotarea spatiului cu tehnica medicala. „Lucrarile pentru noua clinica de chirurgie…

- Bolnavii nu gasesc locuri libere pentru internare la paliative indiferent de anotimpul in care se adreseaza medicilor. In garda trecuta, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au fost consultati sapte bolnavi oncologici care aveau recomandare de ingrijire intr-o sectie…

- Tanarul a fost dirijat catre UPU sub supravegherea unui echipaj de politie si a unui unchi. Potrivit medicilor, tanarul prezenta tulburari de comportament, era agresiv verbal si agitat. Pacientul a fost trimis catre UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon" pentru tratamentul unei fracturi la bratul stang,…

- Un galatean in varsta de 33 de ani a ramas fara bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren, marti seara, in apropierea tunelului. Trenul de marfa circula dinspre Barbosi catre Galati si l-a acrosat pe barbat. "Un barbat in varsta de 33 de ani a traversat fara sa se asigure calea ferata si a fost acrosat…

- Persoanele interesate de posturile anuntate de Spitalul „Sfantul Spiridon" se pot inscrie la concurs pana luni, 8 ianuarie. Rezultatele verificarii dosarelor de candidatura vor fi afisate pe 25 ianuarie. „Datele de sustinere a probelor de concurs vor fi stabilite dupa aprobarea de catre Ministerul Sanatatii…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit pe loc dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta.Victima era impreuna cu tanar de 19 ani, care a fost transportat aseara in stare grava la Spitalul raional.

- Astfel, potrivit medicilor, un barbat de 34 de ani, din Bacau, pieton care circula pe strada Bicaz din zona Dacia, a fost ranit grav intr-un accident rutier. Barbatul a ajuns in UPU cu politrauma si dupa ce a primit ajutor de specialitate a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie. Un altul, un…

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat pentru AGERPRES ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un autoturism care…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan. Potrivit ISU Dolj, in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal, scrie gds.ro. La fata locului au intervenit Sectia Segarcea cu un echipaj de descarcerare SMURD si doua ambulante…