- Anna Zubko, 27 de ani, din Rusia, a murit la șase luni dupa ce soțul ei, Yaroslav Oleinikov, 28 de ani, a violat-o și apoi a strangulat-o pe fetița lor de șase ani, Veronika. Barbatul a violat-o de mai multe ori pe fiica lui, inainte de a o ucide și de o spanzura-o in curtea casei famieliei din Rostov-on-Don,…

- George Burcea, sotul Andreei ar fi fost martor la scena in care artista era resuscitata. Inima i s-a oprit și Andreea a intrat in stop cardio-respirator chiar pe masa de operație. A fost in stare de soc si nu a parasit spitalul nicio clipa. Cantareata a fost la un pas de moarte, dupa o complicatie care…

- O mama a fost gasita moarta in locuința ei, ținandu-și bebelușul in brațe. Femeia a fost impușcata de soțul ei, dupa ce i-a cerut divorțul. Criminalul a lasat copilul la pieptul mamei lui decedate, punandu-i viața in pericol. Antalya cu avionul din Baia Mare. vezi aici oferta Mama gasita moarta cu…

- „Am o tumora pe creier, eu pentru ea am mai luptat pentru viața cu boala, nefiind ea eu nu mai lupt cu boala asta pe care o am”. Asa isi striga Stefan dreptul de... tata, un tata care are inima sfartecata de cand a fost vitregit de fiica lui de 5 ani. Culmea, cel care ar fi facut acest gest socant,…

- Un barbat din județul Constanța și-a violat nepoata de doar 13 ani, asta dupa ce facuse amor in repetate randuri cu fiica sa. Mama fetei știa ca bunicul iși batjocorește nepoata și ii promisese fetei ca merge la Poliție. Dezvaluirile terifiante au ieșit la iveala dupa ce copila de 13 ani și-a facut…

- Ramona, fiica nelegitima a lui Ionita de la Clejani, i-a transmis un mesaj extrem de dur tatalui ei. Femeia a trecut prin momente grele, pentru ca a fost nevoita sa cerseasca pe strazile Londrei, pentru a-si putea creste cei trei copii. Insa, viata ei s-a schimbat, iar cu ajutorul talentului si al vocii…

- Durere mare la o școala din Marea Britanie! O invațatoare moarta de cancer a fost condusa pe ultimul drum cu sicriul plin de desene facute de elevii sai, care au fost de-a dreptul devastați de pierderea suferita.