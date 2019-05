Tânără militar, mesaj emoționant de Ziua tatălui: Nu sunt o prinţesă, tati, dar sunt o luptătoare! "Tata, stiu ce simti cand ma vezi asa. Stiu ca ti-ar fi placut sa ma vezi in rochita si cu parul lung pe spate, 'ca o printesa din poveste, printesa lui tata', cum imi ziceai cand eram mica. Dar eu nu sunt asa, imbrac uniforma militara si aceiasi bocanci in fiecare zi, imi prind parul cat mai strans si il bag sub casca, ma colorez pe fata si suntem toti la fel. Fata lui tata a crescut... poarta o arma in maini, doarme in corturi si face instructie ca un barbat! Nu mi-e usor, dar trebuie sa le arat ca pot, tata, trebuie sa fiu puternica ca ei! Stiu ca ti-e greu sa ma vezi atat de serioasa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

