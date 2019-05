Tânără militar, de Ziua tatălui: Nu sunt o prinţesă, tati, dar sunt o luptătoare! O tanara militar din Armata Romana ii scrie duminica parintelui sau, de Ziua tatalui, exprimandu-si mandria de a nu fi o printesa, ci o luptatoare, care poarta o arma in maini, doarme in corturi si face instructie ca un barbat.



"Tata, stiu ce simti cand ma vezi asa. Stiu ca ti-ar fi placut sa ma vezi in rochita si cu parul lung pe spate, 'ca o printesa din poveste, printesa lui tata', cum imi ziceai cand eram mica. Dar eu nu sunt asa, imbrac uniforma militara si aceiasi bocanci in fiecare zi, imi prind parul cat mai strans si il bag sub casca, ma colorez pe fata si suntem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O enigmatica șuvița de par care ar putea proveni de la Leonardo da Vinci, prezentata joi în Italia pentru prima oara, va fi examinata de cercetatori în încercarea de a regasi ADN-ul geniului Renașterii, la cinci secole de la moartea sa, scrie AFP."Aceasta șuvița de par…

- Potrivit sfintelor invataturi ale Filocaliei, gandurile sunt miscari ale mintii. Sfanta Scriptura marturiseste faptul ca omul a fost zidit personal de catre Dumnezeu Insusi: „Mainile Tale m-au facut si m-au zidit” (Psalmul 118, 73) – adica Fiul si Duhul Sfant, mainile Tatalui. A suflat apoi asupra lui…

- Fostul fotbalist Alexandru Popovici, in prezent antrenor secund la FC Viitorul, trece prin clipe deosebit de grele, in urma decesului tatalui sau.FC Viitorul si Academia de Fotbal Gheorghe Hagi sunt alaturi de antrenorul secund Alexandru Popovici in dificila incercare pricinuita de decesul tatalui sau…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus tinerilor liberali, ca, desi multi adversari il acuza ca-si vopseste parul, nu este asa. "Sa stiti ca nu imi vopsesc parul. Multi din adversari ma ataca ca imi vopsesc parul. Nu, asa mi-a ramas parul, iar parul meu arata de fapt sufletul meu. Sa stiti ca sufletul…

- Romania se va asocia cu producatorul italian de armament Beretta in vederea realizarii, la Uzina Mecanica de la Plopeni din judetul Prahova, a doua noi tipuri de arme, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, statul roman si compania italiana vor crea o noua…

- Maria Iordanescu implineste astazi frumoasa varsta de 23 de ani, iar ziua ei a inceput cum nu se poate mai frumos. Tanara reporterita de la Antena Stars a fost invitata la "Star Matinal", acolo unde colegii sai, Natalia si Mircea, i-au facut o surpriza pe care nu o va uita vreodata.

- Gabriela Cristea are de ce sa fie mandra! Frumoasa moderatoare a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” mai are puțin și devine pentru a doua oara mamica, iar minunea pe care o are deja acasa, Bella Victoria Margot este un copil pe care oricine și l-ar dori.

- Publicația ”La Gazzetta dello Sport” a intocmit un clasament al fotbaliștilor care și-au facut implant de par. La loc de cinste sunt doi romani: Ștefan Radu, de la Lazio Roma, și Walter Zenga, care este pe jumatate roman, dupa ce s-a casatorit cu Raluca Rebedea. Din sportul romanesc, implant de par…