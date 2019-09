Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…

- Pompierii timișeni au sarbatorit Ziua Pompierilor din Romania in centrul Timișoarei. Evenimentul a inceput inca de dimineața, de la ora 10, cu un ceremonial militar și religios in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, iar apoi forțele ISU Banat au defilat in zona centrala. De…

- Un brailean din comuna Traianu l-a injunghiat mortal pe fratele sau care venise din Suceava cu familia, in vacanța de Sfanta Maria, transmite obiectivbr.ro. Din primele informații obținute de catre polițiști, cei doi frați au avut o discuție mai aprinsa, iar unul dintre ei a pus mana pe cuțit și l-a…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona centrala a Timișoarei au depistat azi-noapte, in jurul orei 02.30, pe strada Vasile Alecsandri, doi tineri care au scris cu spray-ul de tip graffiti pe o cladire. Cei doi, un tanar de 17 și unul de 18 ani, din Timișoara și Dumbravița, au declarat ca au…

- Atenție, șoferi! Evitați zona centrala in acest sfarșit de saptamana. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada Michelangelo, precum si pe str. 20 Decembrie 1989…

- Doua inspectoare din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Timiș au fost ridicate, astazi, in urma unei operațiuni a DNA Timișoara și a polițiștilor DGA. Conform primelor informații, totul a pornit de la denunțul patroanei unui salon de infrumusețare din centrul Timișoarei care a fost…

- Cea mai noua librarie a Timișoarei, unde va așteapta cel mai inedit, jucauș și prietenos librar, iși deschide porțile sambata, in centrul istoric, pe str. Emanuil Ungureanu, cu multe surprize pentru curioși. „Vino sa savurezi o cafea și o prajitura delicioasa alaturi de noi. Ne va…