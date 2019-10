Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta de 16 ani din Cluj, data disparuta in urma cu cateva zile de parinți, a fost gasita pe un camp, intr-o stare deplorabila. Fata plecase catre școala, dar nu s-a mai intors acasa, iar rudele au acționat imediat.

- Minora de 16 ani a fost gasita de polițiștii clujeni pe un camp din localitatea Caianu, cu urme de violența pe corp, insa refuza sa le spuna oamenilor legii ce a pațit. UPDATE 12:52 IPJ Cluj: „Conform raportului medico-legal, nu exista date care sa indice ca minora a fost violata. Acestea sunt concluzii…

- Fata de 16 ani din Mureș, care, la inceputul acestei saptamani, a disparut de acasa, a fost gasita de polițiști. Adolescenta era intr-o localitate din Bistrița și nu a fost victima vreunei infracțiuni.Citește și: Cerere fara precedent din partea Gabrielei Firea! Ce vrea, de fapt, primarul…

- Adolescenta de 16 ani din Targu Mures data disparuta de mama sa a fost gasita in alt judet, politistii stabilind ca ea a plecat de acasa de bunavoie, insotita de o femeie, careia i-a cerut ajutorul pentru rezolvarea unor neintelegeri din familie potrivit news.roPotrivit Politiei Judetene Mures,…

- Adolescenta de 16 ani din Targu Mures data disparuta de mama sa a fost gasita in alt judet, politistii stabilind ca ea a plecat de acasa de bunavoie, insotita de o femeie, careia i-a cerut ajutorul pentru rezolvarea unor neintelegeri din familie.

- Adolescenta din comuna Holboca, data disparuta in cursul zilei de luni, a fost gasita in judetul Dambovita, au informat, astazi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi. ‘In urma activitatilor de investigare desfasurate de catre politisti, in seara de 31 iulie spre 1 august, in…

- O adolescenta in varsta de 16 ani, care a plecat in urma cu aproape o saptamana de la domiciliu, a fost gasita de politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Vrancea, potrivit Agerpres.Citește și: Șeful DIICOT a facut declarații:’Nu putem neglija nicio versiune din ancheta.…