Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au scanat, cu aparate speciale, curtea lui Gheorghe Dinca pentru a vedea daca exista indicii privind faptul ca acesta ar fi ascuns probe acolo. Conform Antena 3, primele verificari au aratat diferențe de nivel in mai multe zone din curte, astfel ca pe acele porțiuni anchetatorii vor…

- La fel cum s-a intamplat in cazul Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, o alta fata din Caracal, Geanina Mihaela Genes, disparuta fara urma acum 20 ani, a fost cautata in zadar de parinti, iar tatalui i s-a spus ca a plecat in strainatate. Insiruirea de fapte relatata de Ion Genes, om de 64 de ani,…

- Digi 24 a anunțat, vineri seara, ca anchetatorii au indicii despre trei victime ale lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal. Informația apare la scurt timp dupa ce surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza au declarat ca rezultatele testelor…

- Pana cand ne vom lamuri in totalitate asupra a ceea ce s-a intamplat cu adevarat in curtea criminalului din Caracal, va propunem o alta abordare a subiectului, pornind de la ceea ce pare a fi miezul scandalului – balbele sistemului 112 și ”neputința” STS de a localiza apelul Alexandrei Maceșanu. Audierile…

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.